Cemal Gürsel mi Unıversıade Arena mı?

T24- Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül'ün, 'UNIVERSIADE Arena' afişi asılan Cemal Gürsel Stadyumu'nun adının değiştiğini açıklamasına rağmen, Erzurum'a gelen Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, “İsim değişmedi” dedi.



Devlet Bakanı Faruk Özak, önceki gün, 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunları kapsamında yaptırılan tesislerde Vali Sebahattin Öztürk ve Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Ahmet Küçükler ile birlikte incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nün astığı ‘Erzurum UNIVERSIADE Arena Stadyumu inşaatı’ yazılı bez afiş bulunan Cemal Gürsel Stadyumu'ndaki çalışmaları inceleyen Bakan Faruk Özak’a, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintimar bilgi verdi.





Temeli Süleyman Demirel’in başbakan olduğu dönemde atılan ve 1973’ten bu yana dördüncü Cumhurbaşkanı Erzurumlu Cemal Gürsel’in adıyla anılan stat, 27 Ocak- 6 Şubat 2011 tarihlerinde yapılacak olan 25’inci Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları'nın açılış ve kapanış törenleri için 27 milyon liralık büyük onarıma alındı.





Basın mensupları, Bakan Özak'a, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül’ün, ‘UNIVERSIADE Arena’ afişi asılan Cemal Gürsel Stadyumu'nun adının değiştiği yönündeki açıklamasını hatırlattı. Bunun üzerine Özak, ekim ayında hizmete girecek stadın adıyla ilgili olarak, “Stadın isminde resmi bir değişiklik yapmadık. Ama yapabiliriz. Erzurum’dan gelen talepleri Ankara’da görüşür, onaylayabiliriz” dedi.



Akgül, stadın adının değiştirildiğini söylemişti



Seyirci kapasitesi 14 binden 21 bine çıkarılan ve üstten ısıtmalı, VIP, basın enformasyon, loca, soyunma, doping, hakem odaları ile bedensel engelliler için özel tribünün yapıldığı statla ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çintımar, “Stadın ismi değiştirilmedi. Bu stadın onarımı ile ilgili yapılan işin ihale adıdır. Stadın isminin değiştirilmesi yönetmenliğe göre yapılır” demiş, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ise Cemal Gürsel adının değiştirildiğini söylemişti.



Cemal Gürsel kimdir?



Dördüncü Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 1895’te Erzurum’da doğdu. Gürsel, topçu subayı olarak Çanakkale Savaşları’na katıldı, Filistin ve Suriye cephelerinde bulundu. 1929’da Harp Akademisi’ni bitirdi. 1958 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atandı. 27 Mayıs 1960’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülke yönetimine el koymasıyla aynı gün Milli Birlik Komitesi’nin başkanlığına getirildi. Devlet ve hükümet başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı yetkilerini üstlenerek yeni hükümeti kurduğunu açıkladı. 26 Ekim 1961’de yapılan halk oylamasında Cumhurbaşkanı seçildi. ‘Cemal Ağa’ olarak anılan Gürsel, 1966’da yaşamını yitirdi.



