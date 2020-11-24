Cemal Enginyurt'tan Kılıçdaroğlu'na teşekkür

MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, hemşehrisi olan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ordu Milletvekili Seyit Torun’u TBMM’deki odasında ziyaret etti. Ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan Enginyurt, Covid-19 tedavisi sürecinde kendisine destek olduğunu açıkladığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ve Torun’a teşekkür etti.

MHP’den ihraç edilen Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’u TBMM’deki odasında ziyaret etti. Koronavirüs tedavisi sürecinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ve Torun’un kendisine destek olduğunu belirten Enginyurt, ziyaretin fotoğrafını Twitter hesabından paylaştı. Enginyurt’un paylaştığı mesaj şöyle:

“Covid-19 tedavimiz boyunca desteklerini esirgemeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ordu Milletvekilimiz Sayın Seyit Torun beyefendiyi ziyaretteyiz. Sayın başkanıma ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu beyefendiye ilgi ve alakaları için çok teşekkür ederim.”

TIKLAYIN - Koronavirüs'e yakalanan milletvekili Enginyurt: 'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim, eşime, oğluma, danışmanıma bulaştı