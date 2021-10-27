Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a: 'Her evde araba var' diyor; Türkiye'de araç sayısı 24 milyon, bu hesaba göre 60 milyon araba olması gerekiyor

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "her evde araba var, evin kapıcısında araba var" söylemini değerlendirdi. Enginyurt, “Araç sayımız 24 milyon 553 bin ama Sayın Erdoğan, ‘Her evde araba var’ diyor. Buna göre 60 milyon araba olması gerekir” dedi.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Cemal Enginyurt, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinin Erdoğan'ı yalanladığını belirterek, “Reis, TÜİK Başkanı'nı görevden al” diye seslendi. TÜİK'in araçlara ilişkin istatistiklerini de paylaşan Enginyurt, “TÜİK verilerine göre, Türkiye'de araç sayısı 24 milyon 553 bin 312. Sayın Erdoğan, her evde, evlerin kapıcılarında bile 2-3 araba var diyor. Yalancı TÜİK… Cumhurbaşkanımızın hesabına göre en az 60 milyon araba olması gerekiyor" dedi.

Türkiye'de 100 kişiye düşen otomobil sayısı 15. Avrupa Birliği ortalamasına göre bu rakam 56. Arjantin'de 100 kişiden 31'i, Meksika'da dahi 27'si otomobil sahibi iken, Türkiye otomobil sahipliğinde Afrika ülkelerinin hemen üzerinde son sıralarda yer alıyor.