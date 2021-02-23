Cemal Enginyurt'tan AKP'li Tamer'e: Ay’a erken gittin

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AKP Kayseri Milletvekili İsmail Tamer'in asgari ücret açıklamasına tepki gösterdi.

Tamer, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Türkiye ekonomisi ve asgari ücrete ilişkin eleştirilere ilişkin olarak, "Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda belki de ikinci yılda değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut” dedi.

Enginyurt konu hakkında paylaşımında, "AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer; ‘Bugün bakıyoruz, eleştiren insanlar cep telefonlarını 6 ayda bir değiştiriyorlar. Arabalarını yılda bir değiştiriyorlar. Artık asgari ücretlimizin evinin önünde arabası mevcut’ demiş. Anlaşıldı vekil efendi! Ay’a erken gittin. Yazık yazık” ifadesini kullandı.