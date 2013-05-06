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PKK'lı Cemil Bayık'ın annesi: Oğlum gelse de kabul etmem

Reyhan Bayık, anaların ağlamamasını isteyerek, barış istediklerini ifade etti

06 Mayıs 2013 16:02

PKK'nın lider kadrosunda bulunan Cemil Bayık'ın ailesi barış sürecine destek verdiklerini açıkladı.

Elazığ’ın Keban İlçesi'ne bağlı Aşağı Çakmak köyünde yaşayan 78 yaşındaki Reyhan Bayık, anaların ağlamamasını isteyerek, barış istediklerini ifade etti. 'Oğlunuz yasalardan faydalanıp gelse bağrınıza basar mısınız?' sorusuna anne Bayık, 'Kabul etmem onu ben. Bu kadar çile çektikten sonra ne bağrıma basacağım. Oğluma da mesajım yok' diye cevap verdi.

İhlas Haber Ajansı'ndan Erol Kara'nın haberine göre, amca Faik Bayık ise her zaman barış istediklerini dile getirerek, 'Kötülük olmasın diyoruz. Cemil Bayık’ı Allah ıslah etsin başka bir şey diyemem. Biz okuttuk ki adam olsun. Ben amca olarak sesleniyorum gelsin evine dönsün. Bu kan dursun. Yeter artık.

Askerimiz ölmesin çile çekmesin. Rahatlasın. Hepimiz din kardeşiyiz. Hepimiz Müslüman olarak yaşamak istiyoruz. Yeğenim gel teslim ol. Akan kan dursun barış istiyoruz. Memleket huzur içinde olsun bu pislik ortadan kalksın. 45 yıldır Cemil Bayık’ı görmedim, belki görsem tanımam" ifadelerini kullandı.

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