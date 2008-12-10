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Spor

Cemal Aydın istifa etti

Turkcell Süper Lig takımlarından Aydın'ın yönetim kurulu toplantısının ardından istifa ettiği açıklandı.

10 Aralık 2008 02:00

 
Turkcell Süper Lig takımlarından Ankaragücü'nün başkanı Cemal Aydın'ın yönetim kurulu toplantısının ardından istifa ettiği açıklandı.

Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın istifa etti.

Alınan bilgiye göre, Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu'nun yaptığı ve 6 saat süren toplantı sonunda Cemal Aydın görevini bıraktığını açıkladı.

11 Kasım 1997'de başkanlığa seçilen ve o günden itibaren aralıksız olarak 11 yıl boyunca Ankaragücü Kulübü'nün başkanlığını yürüten Cemal Aydın, toplantı sonunda görevinden ayrılırken yerine kulüp başkanvekili Serdar Özersin getirildi.

Bu arada, yönetim kurulu toplantısında, Ünal Karaman'ın istifasıyla boşalan teknik direktörlük için Mesut Bakkal ile Ziya Doğan'in isimlerinin gündeme geldiği, bu iki isimle yapılacak görüşmelerden sonra Ankaragücü'nün yeni teknik direktörünün beli olacağı öğrenildi.

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