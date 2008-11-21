Cemal Aydın hakem değiştirtti!



Türk futbolunda tartışma yaratacak bir olay daha yaşandı. Ankaragücü Başkanı Cemal Aydın, Fenerbahçe maçına atanan hakem Halis Özkahya ile telefon görüşmesi yaptığı gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevkedildi. Ankaragücü-Fenerbahçe maçının yeni hakemi ise Fırat Aydınus oldu.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın'ı, 22 Kasım Cumartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları maça atanan hakem Halis Özkahya'yı telefonla aradığı için tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk ederken, Merkez Hakem Kurulu (MHK) da maçın hakemini Fırat Aydınus olarak değiştirdi.



TFF'den yapılan açıklamada, Ankaragücü'nün Fenerbahçe ile oynayacağı Turkcell Süper Lig 12. hafta mücadelesi için atanan hakem Halis Özkahya'nın, MHK'nın haftanın hakemlerini basın bülteni ile duyurmasından sonra Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın tarafından telefonla arandığı tespit edildiği belirtilerek, ''Haftanın hakemlerinin açıklandığı basın bülteninin yayınlanmasından daha önce Cemal Aydın'ın, 'söz konusu maçın hakeminin Halis Özkahya ya da adını vermediği başka bir hakem olacağı' iddiası üzerine, TFF derhal harekete geçmiş ve bilgisine başvurmak için Başkan Aydın ile görüş alışverişinde bulunmuştur. Bu görüşmede Aydın'dan, iddialarının kaynağını TFF ile paylaşması talep edilmiş ve bir bilgi paylaşımı olmaması halinde tüm hakem camiasının töhmet altında kalacağı vurgulanmıştır. Ancak bu görüşmeye rağmen Sayın Cemal Aydın'ın, haftanın hakemlerinin açıklandığı basın bülteninin yayınlanmasından sonra, başkanlığını yaptığı kulübün maçını yönetecek hakemi telefonla araması, konuşmanın içeriği ne olursa olsun bir yönetici duyarlılığı ve sorumluluğuna yakışmamaktadır. Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın, bu girişimi nedeniyle TFF Hukuk Kurulu tarafından tedbirli olarak Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir'' denildi.



HAKEM DE DEĞİŞTİ

Bu gelişmeler üzerine Ankaragücü-Fenerbahçe maçının hakemi de değişti.



Açıklamada, ''Tüm bu gelişmeler üzerine herhangi bir spekülasyona yol açmamak adına, 22 Kasım Cumartesi günü oynanacak Ankaragücü-Fenerbahçe maçının hakemi MHK tarafından Fırat Aydınus olarak değiştirilmiştir'' denildi.



AYDIN SERT ÇIKTI

PFDK'ya sevk edilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın ise, federasyonun kararıyla ilgili olarak, ''Bizi zaten sünnet etmiştiniz, etmeye de devam ediyorsunuz'' dedi.



Aydın, İsviçre'de bulunan ve kendisini telefonla arayan Futbol Federasyonu Başkanvekili Lütfi Arıboğan'a sitemde bulunarak, ''Pazartesi ve salı günü Federasyon'a ne söylediysem, çıkın açıklayın. Hakeme de ne dediğimi, kendisi açıklayacaktır'' diye konuştu.



Bir kulüp başkanının disiplin kuruluna sevkinin şekline dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çeken Cemal Aydın, ''Böyle mi bir başkanı PFDK'ya sevk ediyorsunuz? Bizi zaten sünnet etmiştiniz, etmeye de devam ediyorsunuz'' dedi.



Aydın, ''Ben pazartesi ve salı günü Futbol Federasyonu yetkililerine ne dediysem, bunu çıkın açıklayın. Hakem arkadaş da şerefli ve haysiyetliyse, ona dediğimi açıklar. Ben hakem kardeşime 'Sizinle ilgili olarak federasyona görüşlerimi aktardım, bilgilendirdim. Sizin isminizi açıklarlar. Ben hakemliğinize güveniyorum' dedim. Hodri meydan. Bu yaptığınızın altından kalkamazsınız. Artık herkes kendi bildiğini okusun'' diye konuştu.



