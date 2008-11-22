Cemal Aydın bir kez daha PFDK'da



Turkcell Süper Lig takımlarından Cemal Aydın, bir televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.



Ankaragücü Kulübü Başkanı Cemal Aydın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Kurulu tarafından ikinci kez Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.



TFF'den yapılan açıklamaya göre, TFF Hukuk Kurulu, Cemal Aydın'ın bir televizyonda yayınlanan sözlerinin talimatlara aykırı beyanlar içerdiğini saptadı. Kurul, bunun üzerine Aydın'ın bir kez daha PFDK'ya sevkini kararlaştırdı.



Ankaragücü Kulübü Başkanı Aydın, hakem Halis Özkahya ile girdiği diyalog sonrasında hafta içerisinde de Hukuk Kurulu tarafından PFDK'ya sevk edilmişti.

