Cemaatlere üyelik sistemi geliyor

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, darbe girişiminin ardından tüm cemaat ve tarikatlara ‘şeffaflaşın’ uyarısı yaptı. Karar gazetesinden Erol Metin'in haberine göre, Diyanet’in bu konudaki çalışmaları sürerken, cemaatlere derneklerdeki gibi üyelik ve vakıflaşma formülü gündeme geldi.

Şeffaflaşma konusunda öncelikle hukuki alt yapının oluşturulması gerektiği üzerinde duruluyor. Buna göre, ilk olarak kamuda bir akreditasyon ve denetim kurulu oluşturularak resmiyeti kabul edilmeyen tarikat ve cemaatlerin kayıt altına alınması sağlanacak. Yasal statü kazanan dini yapılara vakıf ve dernek modeli getirilecek.

Kayıt dışı önlenecek

Dini alanda faaliyet yürütecek yapıların, vakıf ve derneklerde olduğu gibi misyonlarını kamuoyuna deklare etmesi zorunlu hale gelecek. Taahhüt edilen hususların dışında başka faaliyetlerin içerisine giren tarikat ve cemaaler hakkında yasal işlem başlatılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı’nın açtığı öğrenci evleri ve yurtları, cemaatler için model teşkil edecek. Sivil dini hayata katkı sunan dini oluşumlar, mali konularda da şeffaflaşmaya zorlanacak. Tarikat ve cemaatlerin ekonomik kaynakları, devletin yetkili kurumlarınca denetlenerek kayıt dışılığın önüne geçilecek.