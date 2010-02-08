Cemaatini ayaklar altına aldı

T24 - İsmailağa Cemaati’nin liderinin yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, hasta olan amcasının geri çekilmesini fırsat bilen Cübbeli Ahmet Hoca’nın karanlık ilişkiler kurup cemaati ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

Taraf gazetesinin haberine göre İsmailağa Cemaati’nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu, “karanlık ilişkiler kuran” Cübbeli Ahmet Hoca’nın, amcasının sağlık sorunlarını fırsat bilerek cemaati ele geçirmeye çalıştığını söyledi. “Elimizde Cübbeli hakkında bazı bilgiler var” diyen Ustaosmanoğlu, Cübbeli Ahmet Hoca’nın bazı çevreler tarafından kollandığını belirterek çarpıcı açıklamalar yaptı.

Aynı zamanda cemaatin yayın organı Furkan dergisinin yayın yönetmeni olan Saddettin Ustaosmanoğlu, cemaate sonradan katılan birinin de geçtiğimiz ay silahla evini bastığını ve kendisini tehdit ettiğini söyledi.

İsmailağa Cemaati’nde 2006 yılında uğradığı saldırı sonucu öldürülen Bayram Ali Öztürk cinayetine dikkat çeken Ustaosmanoğlu, bu girişimin de planlı bir biçimde ve psikolojisi bozuk bir kişi tarafından yapıldığını belirtti.

'Devlet kurumları peşinde'



Cübbeli Hoca’nın bir takım kişisel zaaflarının olduğunu belirten Ustaosmanoğlu, bunların ötesinde bazı ilişkilerinin de cemaatte büyük tepkiye yol açtığını söyledi.



Ustaosmanoğlu, “Cübbeli’nin bundan altı ay önce CHP İl Başkanı Gürsel Tekin’le görüştüğünü duydum. Son olarak Deniz Baykal, yaptığı açıklamada, ‘Cübbeli televizyona çıktığında, kendisini eğlenceli bir program izler gibi zevkle izlediğini’ söyledi” diye konuştu.

Cübbeli’nin, “Hodri meydan” dediğini ve bazı kesimler tarafından da önünün açıldığını iddia eden Ustaosmanoğlu, “Yapılmayacak davranışlara teşebbüs etti. Cemaatin içinde genel kanı da böyledir. Seneler önce ben kendisine bir haber yollamıştım. Peşine takılmış olan devlet kurumlarından birileri var demiştim, uyarmıştım onu. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun geri çekilmesinin ardından, cemaatteki bazı gruplar ön plana çıktı. Cübbeli, cemaatin öncüsü olma çabası içinde olduğundan beri bizi rezil etmiş durumda. Cübbeli’nin bir takım zaafları var. Bu da biraz paraya düşkün olması. Onun başka işlerinden de bahsedilir, bazıları basına yansıdı” diye konuştu.



Taraf’a konuşan Gürsel Tekin ise, Cübbeli Ahmet Hoca’yla hiçbir zaman görüşmediğini söyledi.

'Cemaate zarar veriyor'



Cübbeli ile ilgili ellerinde bir takım istihbari bilgiler olduğunu söyleyen Saadettin Ustaosmanoğlu, “Bunlar basına sızmış olan bir takım şeylerin devamı. Dini cemaatlerde bir kişiyi ihraç etmek, siyasi partilerde olduğu gibi kolay değildir. Ona Mahmut Efendi karar verir” dedi. Cübbeli Ahmet Hoca’nın son zamanlarda cemaate büyük zarar verdiğini söyleyen Ustaosmanoğlu, cematte Hoca’ya tepkilerin çoğaldığını açıkladı.



Cübbeli Ahmet Hoca bir internet sitesinde yaptığı açıklamada, “Çok yakında benimle ilgili bir takım kasetler çıkabilir. Bunlar montajdır sakın inanmayın” demişti.

Saldırgan cübbeli ve sarhoştu



İsmailağa Cemaati’nin kurucularından Mahmut Ustaosmanoğlu’nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu evinin silahlı bir kişi tarafından basıldığını söyledi. 21 Ocak Perşembe gecesi meydana gelen olayda, silahlı bir kişinin oturduğu binaya geldiğini söyleyen Ustaosmanoğlu,

“Gece saatlerinde bir kişi binanın içine girdi. Binada ‘Saadettin’i bana verin’ diye bağırdı. Sonradan yaptığımız araştırmalarda olayın planlı bir girişim olduğu ortaya çıktı” dedi.

'Saldırganı tanıyoruz'



Ustaosmanoğlu, evini basan kişinin cübbeli ve sakallı olmasına rağmen sarhoş ve psikolojisinin bozuk olduğunu iddia etti. Ustaosmanoğlu, başından geçen olayı şöyle anlattı; “Bana saldırı girişiminde bulunan kişi cemaate sonradan katılan kimsesiz biri. Zamanla ailemizle bire bir ilişkiler kurdu. Olay günü oturduğum apartmana silahıyla geldi ve benim bulunduğum kattan üst kata çıktı. Sürekli ismimi bağırarak söylüyor, ‘karşıma çık’ diyordu. Ben ilk başta bunun saldırı olduğuna ihtimal vermedim. Adam yukarı çıktı, ağabeyim Bahaddin Ustaosmanoğlu, onu durdurdu ve önceden birbirlerini tanıdıkları için konuşmaya başladı. Sonra saldırgan, ‘Ben bunu yapamam, ben sizin ekmeğinizi yedim, size sıkacağıma kafama sıkarım’ diye bağırarak ağlamaya başladı.”



Ağabeyinin saldırganı sakinleştirerek yakınlardaki bir kahveye götürdüğünü söyleyen Ustaosmanoğlu, takım elbiseli kişilerin ağabeyini takip ettiklerini sözlerine ekledi.