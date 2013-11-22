Dershane tartışmasının ardından, olası bir AKP-cemaat ayrışmasından sonra yaşanacaklar konuşulmaya başlandı. Cemaatle ayrı düşmesi halinde AKP'nin ne kadar güç kaybedeceği ise tartışılan konuların başında geliyor. AKP'liler arasında “Hiçbir şey eskisi gibi olmaz” diyenler çoğunlukta olsa da kulislerde “cemaatin oyu en fazla yüzde 3” sözü kulaktan kulağa yayılıyor.

Radikal gazetesinden Ömer Şahin'in haberine göre, Başbakan’ın yakın bir kurmayı bu gerilimin kendilerine en fazla yüzde 1’lik bir kayıp verebileceğini söylerken, “Daha önce yaptığımız bir araştırmada STV izleyicisinin Başbakan’a olan sevgisi, Kanal 7 izleyicisinden daha fazla” dedi. Aynı kurmaya göre, dershanelerin kapatılmasına halkın yüzde 60’lık bölümü destek veriyor. AKP tabanının desteği ise yüzde 60’tan çok daha fazla.

'Dershane düznelemesi sorunsuz geçer'

Dershanelerle ilgili yasal düzenlemenin AKP grubundan sorunsuz bir şekilde geçeceğini düşünen AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, dershane tartışmasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ı eleştiren AKP Kütahya Milletvekili İdris Bal’ın disipline verilmesinin dershane açıklamalarıyla ilgi olmadığını söyledi. Bal’ın 2.5 yıldır uyarılara rağmen parti disiplinine uymayan davranışlar sergilediğini öne süren Ünal, Bal’ın yanı sıra dershanelerin kapatılmasına karşı açıklamalar yapan üç AKP'li milletvekili hakkında ise disiplin süreci işletilmeyeceğini de belirtti.



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