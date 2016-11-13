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“Cemaatin kaç okulu Ensar’a verildi?”

CHP'li Ekinci, Başbakan Yıldırım'ın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi

13 Kasım 2016 20:35

CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, el konulan cemaat okul ve yurtlarının durumuna ve bunların ne kadarının Ensar Vakfı’na tahsis edildiğine ilişkin soruları TBMM gündemine taşıdı. Ekinci, “Kapatılan kız ve erkek öğrenci yurtlardan ENSAR isimli vakfa devredilerek yurt hizmeti faaliyetlerine devam edenler var mıdır? Varsa hangileridir?” diye sordu.

DUVAR’dan Hülya Karabağlı’nın haberine göre, Ekici, 15 Temmuz sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’larla kapatılan kurumlar arasında 881 eğitim kurumu ve 108 öğrenci yurdu olduğuna dikkat çekti, bu okul ve yurtların bazılarının Ensar vakfına devredildiğine ilişkin medyaya yansıyan haberlerden bahsetti.

CHP’li Ekici’nin Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

– 15 Temmuz sonrasında çıkartılan KHK’larla kapatılan eğitim kurumları ve öğrenci yurtlarının mülkleri üzerindeki tasarruf yetkisi hangi kamu otoritelerindedir?

– Kapatılan okullardan kaçı ve hangileri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir?

– Kapatılan okullardan ENSAR isimli vakfa devredilerek eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edenleri var mıdır? Varsa hangileridir?

– Kapatılan kız ve erkek öğrenci yurtlardan ENSAR isimli vakfa devredilerek yurt hizmeti faaliyetlerine devam edenler var mıdır? Varsa hangileridir?

– KHK’larla kapatılan yurt ve okullardan diğer vakıflara devredilmiş olanlar var mıdır? Varsa hangi okul ve yurtlar hangi vakıflara verilmiştir?

– Kapatılan okul ya da öğrenci yurtlarının vakıflara devrinde hangi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır?

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