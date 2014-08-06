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'Cemaatin girişimleri ile askerin müdahalesini eşdeğerde görmek doğru mu?'

Fehmi Koru: Doğru olan, devletteki konumlarını istismar etmiş kişilerin işledikleri suçlar varsa onların ve onları yönlendirenlerin üzerlerine gitmek

06 Ağustos 2014 13:59

Habertürk yazarı Fehmi Koru, “Cemaat türünden yapılanmaların girişimleri ile askerlerin müdahalelerini eşdeğerde görmek, askeri vesayeti sona erdirmek için kullanılan yöntemleri şimdilerde de uygulamaya koymak acaba doğru mu?” diye sordu.

Fehmi Koru, yazısında, “Suç işlemiş olanların peşine düşmek yerine böyle bir örgütün veya örgütlenmenin farkında olmayan kitleleri tedirgin edecek tavırlar sergilemek? Gücü olmadığı için gönlünden geçirse bile hükümete zarar veremeyecek sıradan insanları hedef almak? Bence doğru değil” ifadesine yer verdi.

Fehmi Koru, “Doğru olan, devletteki konumlarını istismar etmiş kişilerin işledikleri suçlar varsa onların ve onları yönlendirenlerin üzerlerine gitmek, ancak bunu da geniş kitleleri rencide etmeden yapmaktır...Doğru dürüst insanlar, yanlışa bulaşmışları kendiliklerinden terk ederler zaten” görüşünü dile getirdi.

Fehmi Koru’nun Habertürk gazetesinin bugünkü (6 Ağustos 2014) nüshasında yayımlanan, “Operasyonlar genişlerken...” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

 

‘Operasyonlar genişlerken...’

 

Cemaat türünden yapılanmaların girişimleri ile askerlerin müdahalelerini eşdeğerde görmek, askeri vesayeti sona erdirmek için kullanılan yöntemleri şimdilerde de uygulamaya koymak acaba doğru mu? Suç işlemiş olanların peşine düşmek yerine böyle bir örgütün veya örgütlenmenin farkında olmayan kitleleri tedirgin edecek tavırlar sergilemek? Gücü olmadığı için gönlünden geçirse bile hükümete zarar veremeyecek sıradan insanları hedef almak?

Bence doğru değil.

Doğru olan, devletteki konumlarını istismar etmiş kişilerin işledikleri suçlar varsa onların ve onları yönlendirenlerin üzerlerine gitmek, ancak bunu da geniş kitleleri rencide etmeden yapmaktır...Doğru dürüst insanlar, yanlışa bulaşmışları kendiliklerinden terk ederler zaten...

Çizgiyi doğru yerden çekmenin bir yol bulunmalı.

Habertürk’de yer alan yazının tamamını okumak için tıklayın

 

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