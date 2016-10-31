Cemaatin Ahmet Şık ve Nedim Şener için dediğini AKP, Cumhuriyet için tekrarladı: Gazeteci oldukları için gözaltına alınmadılar!

Gülen cemaatini hedef alan kitap ve haberleri nedeniyle 375 gün hapsedilen Ahmet Şık ve Nedim Şener için o sırada cemaatin yayın organı Zaman’da yapılan “gazetecilik nedeniyle tutuklanmadıkları” açıklaması yıllar sonra Cumhuriyet operasyonu için AKP’den geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Hiç kimse kendi mesleğini yaptığı için ne gözaltına alınır ne soruşturma açılır ne de operasyon yapılır" dedi.

‘FETÖ’ operasyonları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ekrem Dumanlı, kapatılan Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptığı dönemde Ahmet Şık ve Nedim Şener için “Bu ülkede her gazeteci, gazeteci değil; her gazeteci haber peşinde koşmuyor. Bazıları ihbarcılıkla habercilik arasındaki farkı bir kalemde çizip atıyor. O yüzden acele etmeye gerek yok” demişti.

Yine ‘FETÖ’ operasyonları kapsamında aranan ve hâlâ yurt dışında bulunan firari savcı Zekariya Öz, Şık ve Nedim için “Gazetecilikten tutuklanmadılar” demişti.

AKP: Kimse mesleğini yaptığı için gözaltına alınmaz!

Çalık, Türkiye Şehit ve Gazi Aileleri Vakfınca TEDAŞ Misafirhanesi'nde ‘şehit' yakınları ve gaziler için düzenlenen programdan ayrılırken, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik başlatılan soruşturmayla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine Çalık, "Hiç kimse kendi mesleğini yaptığı için ne gözaltına alınır ne soruşturma açılır ne de operasyon yapılır" ifadesini kullandı.

15 Temmuz'daki darbe girişimini hatırlatan Çalık, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin kıyafetleri altındaki teröristler asker kılığıyla ülkeyi işgal etmeye, darbe yapmaya kalktılarsa ve terör örgütleri saldırılarını yaptılarsa şayet kılık-kıyafetlerinin ne olduğuna bakmaksızın, ne yaptıklarını çok iyi görmek lazım" diye konuştu.

O gün asker kıyafetleri içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için darbe girişiminde bulunulduğunu söyleyen Çalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İster gazeteci, akademisyen, öğretmen, doktor, eczacı veya milletvekili hangi meslek örgütüne ait olursa olsun, eğer terör örgütüne payandalık yapıyorsa, kalemini oynatıyorsa, ona yarenlik yapıyorsa, şayet gazeteci, medya mensubu, akademisyen de olsa gerekli tedbirler alınmalıdır, yapılan operasyon da bu anlamda yapılmıştır."