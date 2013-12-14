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Dünya

Cemaate yakın okula FBI baskını

FBI, ABD'nin Louisiana Eyaleti'nin Baton Rouge şehrinde, Fethullah Gülen cemaatine ait bir okula baskın yaptı

14 Aralık 2013 15:48

FBI, ABD'de Fethullah Gülen cemaatiyle bağlantılı bir okulu bastı. Baskının ardından ABD'deki The Clarion Project adlı vakfın sitesinde yayımlanan yazıda, Cemaat'in çok yönlü bir FBI soruşturması altında olduğu belirtildi.

FBI, ABD'nin Louisiana Eyaleti'nin Baton Rouge şehrinde, Fethullah Gülen cemaatine ait bir okulu baskın yaptı.  Milliyet'te yer alan habere göre, FBI baskınla ilgili “kamu güvenliğine yönelik bir tehdit yok” açıklamasının dışında bilgi vermedi.

Ancak The Clarion Project adlı vakfın web sitesinde, baskından yola çıkılarak Gülen cemaatinin ABD'deki faaliyetlerine ilişkin geniş bir haber-analiz yayımlandı.

Ryan Mauro imzalı yazı özetle şöyle:

İki okul soruşturuluyor:

FBI baskını, 11 Aralık gecesi Kenilworth Bilim ve Teknoloji Sözleşmeli Okulu'na (devlet tarafından sübvanse edilen özel okul) yapıldı. Bu okul ve aynı eyaletteki bir başka Gülen Okulu hakkında, 2011'den bu yana soruşturma sürüyordu. Her iki okul da Cemaat'e yakın Pelican Eğitim Vakfı'na bağlı.

Sözleşme iptal:

Soruşturulan diğer okul olan Abramson Bilim ve Teknoloji Merkezi'yle ilgili tecavüz ve cinsel istismar iddiaları da dahil olmak üzere epey vahim iddialar bulunuyor. Soruşturma sonucunda, Abramson Merkezi'nin sözleşmesi iptal edilmişti. Eyaletin Eğitim İşleri Denetçisi Ollie Tyler, “Çocuklarımızı riske sokabilecek bir okulu destekleyemeyiz” diyor.

 

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