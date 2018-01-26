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Cemaate Türk bayrağı ve elma dağıtıldı

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Topçular Ulu Camii'nde cuma namazının ardından,  'Zeytin Dalı Harekâtı'na destek için cemaate Türk bayrağı ve 'Kızılelma Ülküsü'nü temsilen kırmızı elma dağıtıldı

26 Ocak 2018 20:39

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT\'te, Topçular Ulu Camii\'nde cuma namazının ardından,  \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek için cemaate Türk bayrağı ve \'Kızılelma Ülküsü\'nü temsilen kırmızı elma dağıtıldı.
İzmit Topçular Ulu Camii Derneği, \'Zeytin Dalı Harekâtı\'na destek olmak için cuma namazı çıkışında vatandaşlara \'Kızılelma Ülküsü\'nü temsilen 20 kasa kırmızı elma ve 200 Türk bayrağı dağıttı. Elma kasalarının yanına ise zeytin dalları konuldu. Mehmetçiğe destek vermek amacıyla cemaate elma ve Türk bayrağı dağıttıklarını söyleyen Ulu Camii Dernek Başkanı Emrullah Yurtsever, şunları söyledi:
\"Birkaç gün önce de camileri bombalamaya başladılar. \'Kızılelma\', kelimetullah olarak zafer, gaza demektir. Mehmetçiğimize destek verebilmek için yönetim olarak böyle bir karar aldık. Mehmetçiğimize biraz olsun destek verebildiysek ne mutlu bize. Allah Mehmetçiğimizin burnunu bile kanatmasın inşallah. Orada zor şartlar altındalar, ezanlarımızı dindirmemek için, bayrağımızı yere indirmemek için çatışıyorlar. Allah onlara da güç kuvvet versin. Biz Türk halkı olarak Güneydoğu\'da, Bosna Hersek\'te, Arakan\'da; Kızılelma bugün Afrin\'de, yarın inşallah Münbiç\'te, öbür gün Allah\'ın izniyle Kudüs\'te olacak. Bu kapsamda cemaate 20 kasa kızıl elma ve 200 adet Türk bayrağı dağıttık\" dedi.

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