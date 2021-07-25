Cemaate namaz kıldırdıktan sonra hayatını kaybetti!

Kahramanmaraş'ta Hacı Ali Sabancı Camisi'nin imamı Arif Köşker, cemaatle namaz kıldıktan sonra fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Köşker, kurtarılamadı.



Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'ndeki Hacı Ali Sabancı Camisi'nde görev yapan Arif Köşker, 24 Temmuz Cumartesi gnüü ikindi namazını kıldırdıktan sona cübbesini çıkarırken birden yere yığıldı.



Cemaatin çağırdığı sağlık ekipleri, Köşker'i Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Köşker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Bir süre önce kalp ameliyatı olan ve damar tıkanıklığı yaşayan Arif Köşker'in ölümü, ailesini ve cami cemaatini yasa boğdu. 37 yıldır imamlık yapan Köşker'in cenazesi, Hacı Ali Sabancı Camisi'nde kılınan cenazenin ardından Kılağlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)