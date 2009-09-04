Cemaat yurtlarında içki mülakatı



Önce Kuran sonra yurt

ÖSS’de başarılı olarak üniversiteye girmeye hak kazanan öğrencilerin eylül ayının gelmesiyle birlikte kayıt heyacanı yaşıyor.Evraklarını tamamlayıp kazandıkları üniversitenin yolunu tutan öğrencileri kampus girişlerinde yoğun bir broşür bombardımanı bekliyor. Barınma ihtiyacını özel yurtlarda karşılamayı düşünen üniversiteliler için farklı alternatifler sunuluyor.Beyazıt Camii’nin yakınında kurulan ve türbanlı görevlilerin yer aldığı stant ise Beyazıt’taki Zehra Kız Öğrenci Yurdu’na ait. Görevliler standa gelen öğrencilere yurtla ilgili bilgilerin yer aldığı broşürü dağıtıyor.Teras katında deniz manzara-sı olduğu belirtilen yurtta kalmanın aylık bedeli 360 TL. Sabah öğle ve akşam yemekleri bu fiyata dahil edilirken, yurtta çeşitli seminerler ve sinema gösterileri yapılacağı da belirtiliyor.İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Maslak Kampusu’nun önünde de özel yurtların görevlileri tanıtım yapıyor. Şişli’deki Özel Mecidbey Erkek Öğrenci Yurdu’nun standı da kampus önünde hizmet veriyor. Stant görevlisi aylık yurt ücretinin 350 TL olduğunu belirtirken, üç öğün yemeğin de bu fiyata dahil edildiğini söylüyor.Öğrenciler yurttaki spor salonu, ücretsiz internet, konferans salonu ve etüt sınıflarından faydalanabiliyor. Ayrıca hazırlık sınıfındaki öğrencilere ücretsiz İngilizce eğitimi de veriliyor. Görevli, “Öğrencilerde ne gibi şartlar aranıyor?” şeklindeki sorumuza “Önce bir anket yapılıyor. Sigara ve içki içip içmediklerini soruyoruz. Zaten başvuran 400-500 kişiden 150 kişi alabiliyoruz” diyor.Telefonla görüştüğümüz yurt yetkilisi ise yurdun FEM Dershaneleri’ne bağlı Ufuk Sema Vakfı bünyesinde olduğunu söylüyor. Sadece İTÜ öğrencilerine hizmet veren yurdun Mecidiyeköy’e 10 dakika mesafede olduğunu belirten yetkili, “Gelen arkadaşları mülakata alıyoruz. Bize vakfın sahibi tarafından söylenen bir şey. FEM dershanelerine bağlı vakıf olduğu için onlar bize öyle söylüyorlar. Belirli kriterlere uygun arkadaşları alıyoruz. Aşırı uç görüşleri olmayan, bir şeyler anlatılabilecek insanları alıyoruz. Sıkıntı çıkaracak insanları almıyoruz” diyor.Yurda başvuran bir öğrencinin içki içtiğini söylemesi halinde nasıl bir tutum sergilediklerini sormamız üzerine aynı yetkili, “Karakterli olup olmamasına da bakılıyor. Bir insan ‘içki içiyorum’ der. Öyle çok yaptık. Öğrenci kullanmış ama söz veriyor içmeyeceğine dair. Ama sene içinde yurtta yakalıyoruz. Öyle bir durumda gönderiliyor” diyor.Yıldız Teknik Üniversitesi’nin önünde stant açan Özel Saffet Tirsi Erkek Öğrenci Yurdu’nun görevlisi de başvuruda bulunanlarda “kötü alışkanlıklara sahip olmama” şartı aradıklarını söylüyor. Ağırlıklı olarak FEM Dershanesi öğrencilerinden kayıt aldıklarını belirten yetkili, Bağcılar’daki yurdun Marmara, Yıldız Teknik ve İstanbul Aydın üniversitelerine yakın olduğunu söylüyor.İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampusu önündeki stantlarda türbanlılar kadar başı açık kızlar da bilgi alıyor. Stant görevlileri, kayıt yaptıranlara Kuran dağıtıyorlar.Bazı özel yurtlar ise broşürlerinde dini cemaatlerle ilgilerinin olmadığını özellikle belirtiyor. Fatih’teki Özel Gazi Yüksek Öğrenim Erkek Öğrenci Yurdu da İ.Ü. Beyazıt Kampusu önünde stant açan kuruluşlardan birisi.Yurdun broşüründe “Yurdumuzun hiçbir dini cemaat ve vakıfla ilgisi yoktur” yazısı dikkat çekiyor. Yurttaki iki kişilik odalarda kalmanın aylık bedeli 450 TL. Bu fiyata sadece sabah kahvaltısı dahil. Öğrencilere sınırsız internet kullanımı, 24 saat sıcak su ve güvenlik hizmeti de sunuluyor.Taksim Öğrenci Yurtları’nın kadın görevlisi ise, İTÜ Maslak Kampusu önünde broşür dağıtıyor. Broşürdeki “Herhangi bir vakıf ve cemaate bağlı değiliz” notunu neden düştüklerini sormamız üzerine, “Bazı aileler tedirgin oluyor. Biz de kafalarda soru işareti bırakmamak için yazdık” diyor.Yurdun sahibi Bahattin Fırıncıoğlu, kurumlarında en düşük yurt ücretinin 350 TL olduğunu ve bu fiyata sadece kahvaltı öğününü dahil ettiklerini belirterek, “Bizim imkânlarımız bu kadar. Vakıf cemaat yurtlarının kâr derdi yok. Onların belirlediği fiyatlar bana göre normal şartlarda kurtarmaz” diye konuşuyor.Şişli’deki Avrupa Kız Öğrenci Yurdu’nun fiyatları da cemaat yurtlarına oranla oldukça yüksek. Aylık 550 TL olan yurt ücretine yemek dahil değil. Yurdun yetkilisi Nursel Eroğlu, “Hiçbir vakıf ve cemaatle bağlantımız, alakamız yok. Fiyatları onların kendi politikaları” diyor.Türkiye’nin en köklü üniversitesi olarak kabul edilen İstanbul Üniversitesi’nin Beyazıt Kampusu önünde farklı ideolojilere hitap eden yurtlar stant kurmuş durumda. Milli Görüş çizgisine yakınlığıyla bilinen Anadolu Gençlik Derneği’nin kurduğu stantta yeni kayıt yaptıran öğrencilere ücretsiz Kuran’ı Kerim hediye ediliyor. Türbanlı öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği stantta görevli dernek yetkilisi, “İsteyen öğrencileri yurt konusunda da yönlendiriyoruz. Fatih Kocamustafapaşa civarında yurtlarımız var. Yurt ücretleri aylık 200 ile 250 TL arasında değişiyor. Bu fiyata konaklama dışında sabah kahvaltısı ve akşam yemeği de dahil” diyor. Dernek görevlisi, ayrıca maddi durumu kötü olan öğrencilere aylık 100 TL burs da verebileceklerini söylüyor.