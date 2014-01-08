Cemaat yurtlarına müdahale mi geliyor?

Cemaat-Hükümet çatışması vakıflara sıçradı. TBMM’de görüşülen yeni torba yasaya göre, vakıflara ait yurtlar yapılış amacında kullanılmak üzere Hazine’ye devredilebilecek.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gün görüşmelerine başlanan 126 maddelik torba yasanın üç maddesinde cemaat-hükümet çekişmesinde bir süre önce gündeme gelen yurt ve pansiyonlarla ilgili önemli bir düzenleme dikkat çekti. Dilek Gedik'in Taraf'ta yer alan haberine göre, cemaat vakıflarının kullandığı yurt ve pansiyonlara, hükümetten büyük operasyon geliyor. TBMM Plan ve Bütçe Alt Komisyonu’nda kabul edilen torba yasadan “vakıf” operasyonu çıktı. Vakıflar tarafından yurt ve pansiyon olarak kullanılmak üzere inşa edilen her türlü bina, yapı ve tesisler ile taşınmazlar ihtiyacı bulunan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılacak şekilde tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilebilecek.

Torba yasanın 34, 35. ve 36. Maddelerinde düzenlenen ve Sosyal ve Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na yapılan eklemeler olarak yer alan ibareler şunlar:

“Madde 34- Vakıflar tarafından, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kamu idaresinin görüşü alınarak, vakıf gelirleri veya fon kaynakları kullanılarak yurt veya pansiyon yapılabilir. Maliye Bakanlığınca yurt veya pansiyon yapılmak amacıyla ilgili kamu idarelerine tahsis edilen Hazineye ait taşınmazların üzerinde de adına tahsis yapılan kamu idaresinin talebi üzerine, ayın şekilde yurt veya pansiyon yapılabilir. Bu taşınmazların üzerinde inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder ve adına tahsis yapılan kamu idarelerince kullanılmaya devam eder.

Madde 35- Vakıflar tarafından arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapı ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanlar hariç olmak üzere, vakıf gelirleri veya fon kaynakları kullanılarak alınan ve üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler bulunan taşınmazlar ihtiyacı olan kamu idarelerine yapılış amacında kullanılmak amacıyla tahsis edilmek üzere bedelsiz olarak Hazineye devredilir. Arsası bağışlanan veya bağışla alınan ve bu arsalar üzerindeki bina, yapı ve tesislerin tamamı bağışlanan veya bağışla yapılanların kullanım veya işletme hakkı ise ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı veya ilgili kamu idaresine devredilir.

Madde 36- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Vakıflar tarafından, fon kaynakları kullanılarak Hazineye ait taşınmazların üzerinde yurt veya pansiyon olarak kullanılmak üzere inşa edilen ve kullanıma hazır hale getirilen her türlü bina, yapı ve tesisler, hiçbir işleme gerek kalmaksızın Hazineye intikal eder.”

