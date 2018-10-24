Cemaat yurdunda 2 öğrenciyi istismar etti, Yargıtay cezasında indirim istedi!

Erzurum Oltu’daki Suffa Vakfı’na ait cemaat yurdunda 2 erkek çocuğa cinsel istismar suçundan yargılanan idareci Mehmet Sıddık Çiçek’e 26 yıl hapis cezası verildi. Fakat Yargıtay 'eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırdığı' gerekçesiyle Çiçek’e daha düşük bir ceza verilmesini istedi.

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre, F.M. adlı erkek çocuğun şikâyeti üzerine Suffa Vakfı’na ait erkek öğrenci yurdunda 2011-2014 yılları arasında idareci olarak görev yapan Mehmet Sıddık Çiçek’e (50) soruşturma açıldı. F.M., ifadesine, 2014 yılında biri mescitte olmak üzere, Çiçek tarafından iki kez istismara uğradığını ileri sürdü. F.M.’nin anlatımları doğrultusunda R.Ö. adlı mağdura da ulaşıldı. Bugün 20 yaşında olan R.Ö., Çiçek’in istismarlarını anlattı. Adli tıp muayenesinde R.Ö.’nün ruh sağlığının bozulduğu anlaşılırken, duygusal bir tavır sergilediği, gözlerinin dolduğu ve sorulara cevap vermediği ifade edildi.

Hakkındaki iddiaları reddeden Çiçek’e Oltu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava 19 Ocak 2017’de bitti. Mahkeme Çiçek’e, R.Ö.’ye yönelik eylemi nedeniyle 13 yıl 10 ay 25 gün, F.M.’ye yönelik eylemleri nedeniyle de 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, kararın onanmasını istedi.

Fakat Çiçek’in itirazı üzerine Yargıtay 14’üncü Ceza Dairesi 2 Temmuz 2018’de, R.Ö. ile ilgili kararı bozdu. Çiçek’in “eylemlerine devam etme imkânı varken sonlandırması, eylemlerin gerçekleşme şekli, yeri ve zamanı dikkate alındığında eylemlerin çocuğun basit cinsel istismarı suçu kapsamında kaldığı” iddia edilerek, lehine hükümlerin uygulanması istendi. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 3’üncü Ceza Dairesi, bozma kararına uyduğu takdirde Çiçek’e verilecek ceza, 3 ile 8 yıl arasında olacak. Ceza Dairesi ilk kararında direndiği takdirde dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gidecek.