Cemaat yurdu istismar davasında sanık, temizlik görevlisi kadrosundayken derslere girmiş

İzmir'in Dikili ilçesindeki Süleymancılar Cemaati'ne ait yurtta kalan çocukların cinsel istismara uğraması ile ilgi dava dün görüldü. Yurdun temizlik görevlisi kadrosunda olan, istismar sanığının kuran eğitimi verdiği, etüt derslerine girdiği ve çocukların kişisel kayıt ve evraklarını tuttuğu tespit edildi.

Birgün'ün haberine göre, Süleymancılara ait yurtta kalan 7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi Ömer Faruk E., hakim karşısına çıktı. Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, ifadesi alınan tutuklu sanık Ömer Faruk E., suçlamaları inkâr ederek, kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Süleymancılar Cemaati’nde yetiştiğini, yurtta Yurt Müdürü’nün talebi ile Cemaat tarafından görevlendirildiğini kaydeden Ömer Faruk E., müdürün talebiyle yurtta kuran eğitimi verdiğini, ayrıca çocukların etüt derslerine de girdiğini itiraf etti. Mahkemede, sanık Ömer Faruk E.’nin temizlik görevlisi kadrosunda olmasına rağmen, yurtta kalan çocukların kişisel kayıtlarını ve evraklarını da tuttuğu ortaya çıktı.

Sorumlular hesap vermeli

Çocukların cinsel istismara uğraması ile ilgi davaya ilişkin, Öğrenci Veli Derneği(Veli-Der) Bergama Şubesi bir basın açıklaması yaptı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan açıklamada, cemaat ve tarikatlarla yapılan tüm protokollerin iptal edilmesi gerektiği vurgulandı. “Çocuklarımızın başına gelecek her türlü kötülükten, doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’nı sorumlu tutacağız” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Bizim muhatabımız gerici cemaat, tarikat, vakıflar değil, Milli Eğitim Bakanlığı’dır. Bu nedenle; çocuklarımıza ‘dokunan’; onları baskı, şiddet ve her türden ‘can güvenliği’ tehdidi ile yüz yüze getiren her durum karşısında direnmekten; çocuklarımızın sessiz çığlığına ses olmaktan; onlar için gerekirse tüm varlığımızı ortaya koymaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bütün sorumlular hesap verene kadar alanlarda olmaya devam edeceğiz.”

Ne olmuştu?

7 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen temizlik görevlisi Faruk.E., 21 Aralık 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Poliste ve sevk edildiği adliyede suçunu itiraf eden Faruk E., tutuklanırken, söz konusu yurt da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kapatılmıştı.