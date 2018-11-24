Cemaat itirafçısı Latif Erdoğan: Hapishanedeki 'FETÖ' elemanları zehirlenerek öldürülecekti

Bir dönem Fethullah Gülen’e en yakın isimlerden olan, Akit yazarı Latif Erdoğan cezaevlerindeki 'FETÖ'cülerin "kendi elebaşlarının talimatıyla zehirlenmek suretiyle öldürülmesinin" önüne geçildiğini iddia etti. Erdoğan, "Bu suç devlete ve hükümete atılarak hem bir iç çatışmanın fitili tutuşturulmuş hem de uluslararası örgütler Türkiye aleyhinde harekete geçirilmiş olacaktı" diye yazdı.

Erdoğan, "FETÖ ve yerel seçimlere doğru" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Allah’tan duyum erken oldu, çabuk deşifre edildi de büyük bir skandalın, ona bağlı büyük bir fitnenin önüne geçildi. Hapishanedeki bazı FETÖ elemanları, kendi elebaşlarının talimatıyla zehirlenmek suretiyle öldürülecek, bu suç devlete ve hükümete atılarak hem bir iç çatışmanın fitili tutuşturulmuş hem de uluslararası örgütler Türkiye aleyhinde harekete geçirilmiş olacaktı. Yerel seçimlere çok az kala yapılmak istenen bu menfur oyun da pek çok melun oyunları gibi ellerinde patladı; zaten tedbirli olan devlet güçleri böyle bir katliama meydan vermemek için tedbirlerini daha da artırdı."