Cemaat itirafçısı hâkim: 17 Aralık’tan sonra haberleşmeler ByLock’tan yapıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'FETÖ' soruşturması kapsamında tutuklanan ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslekten ihraç edilen bir hâkim, gizli tanık olarak bazı itiraflarda bulundu. Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, gizli tanık, örgütle üniversite sınavına hazırlık için gittiği dershanede tanıştığını ve rehber öğretmenin tavsiyesi üzerine hukuk fakültesini kazanmasının ardından cemaat evlerinde kalmaya başladığını anlattı. Gizli tanık, 17 Aralık’tan sonra haberleşmenin ByLock’tan yapıldığını ve bekârların maaşının yüzde 51’ini, evlilerin de yüzde 10’unu örgüte verdiğini iddia etti

Hâkim gizli tanığın ifadeleri özetle şöyle:

CEMAATLE DERSHANEDE TANIŞTIM: Ben lise 2. sınıfta Cemaat’e ait dershaneye yüzde 25 burs kazanarak 1 sene devam ettim. Son sınıfta da burs kazandım. Aynı dershaneye devam ettim. Hukuk Fakültesi’ni 2007’de kazandım. Okulun eğitim öğretim zamanı başladığında fakültenin bulunduğu ile gittim. Yine ismini bilmediğim Cemaat’ten bir erkek şahıs beni telefonla arayarak karşıladı. Beni bir apartman dairesine yerleştirdiler. 6 kişi aynı evde kalıyorduk. Harcamaları da ev abisi yapardı. Fakültede başarılı bir öğrenci idim. Son sınıfa geldiğimde ev abisi kanalı ile bir şahıs geldi. Bana ‘Üniversiteyi bitiriyorsunuz, ne düşünüyorsunuz?’ dedi. Hâkimlik ve savcılık fikrini söyleyince kendisi ‘Buralarda vatansever insanlar görev almalı’ dedi. Fakülte bittikten sonra ismini bilmediğim bir kişi beni telefonla aradı. Ankara’ya gelmemi, burada sınavlara hazırlanma imkânı olduğunu söyledi. Ankara’ya geldim. Beni Etlik bölgesinde bir apartman dairesine götürdü. Orada benimle birlikte 6 kişi vardı. Herkes sınava hazırlanıyordu. Buraya ‘Ders çalışma evi’ diyorlardı. (Evde kalanların isimlerini saydı/hepsi hâkim savcı olan bu isimler meslekten ihraç edildi.) 2011’de idari yargı hâkim adaylığı sınavını kazandım, sözlü sınavı da geçtim, staj evine geçtik.

ADLİYELERDE ‘NAMAZ KILMAYIN’ UYARISI: Staj boyunca bize yardımcı olabilecek herhangi bir Cemaatçi meslek mensubunun ismi söylenmedi. Adliyelerde ‘Cuma ve vakit namazı kılmayın’ demişlerdi. Stajı 2013’te bitirdim. Staj döneminde eşimle tanıştım. Cemaat içerisinde Cemaat’e bağlı olan erkekler ve bayanlar evlendiriliyor. Bu çerçevede Ş.M.A. bana evlilik konusunda bir aday olduğunu söyleyip görüşme konusunda fikrimi sordu. Kabul ettim. Bir apartman dairesinde eşimle buluştum. Bu şekilde eşim ile görüştük, 2013 yılı Kasım ayında evlendik.

17 ARALIK’TA ANLADIM: Daha sonra beni bilmediğim bir numaradan, ismini bilmediğim bir şahıs aradı. önce görüşmek istemedim, çünkü o dönem 17/25 Aralık ve MİT TIR’larının durdurulması olayları yaşanmıştı. Ben bu olayları Cemaat’in yaptığını düşünüyordum. Bu aşamadan sonra bir terör örgütü olduğunu anladığımız Cemaat’le bağlantımızı koparmaya çalıştık. Ancak Cemaat bunu istemiyordu.

TELEFONUMA BYLOCK YÜKLEDİ: Beni ısrarla arayan şahsın evine gittim. Şahıs kendisini Sait olarak tanıttı. Evine gittiğimde ByLock isimli programı cep telefonuma indirdi. Ben bunu kullanmak istemediğimi söyledim. Kendisi güvenli bir program olduğunu, sadece haberleşme sağlanacağını söyledi. Daha sonra kendisinin ve bu bölgede görev yapan adli yargı hâkim ve savcılarının numaralarını grup olarak benim telefonuma yükledi, ‘Bundan sonra siz grup olarak buradan görüşeceksiniz’ dedi. Görüşmeleri ve mesajlaşmayı bu sistem üzerinden yaptık.

‘SENİ YAKACAĞIM’ DİYE TEHDİT ETTİ: Bana başka numaralardan gruplara eklenmek için talepler geldi. Ben bu talepleri kabul etmedim. Sait benimle görüşmek istedi, kabul etmeyince işyerime geleceğini söyledi. İşyerime gelmesin diye evine gittim. Telefonumdan bu programı kaldırmasını istedim. Yasadışı bir şey yapmadığımızı, manevi konularda mesajlaştığımızı söyledi. Görüşmelere bakacağını söyleyip telefonu aldığında benim kabul etmediğim numaraların taleplerini kabul edip, benim telefonumdan başka kişilerle de görüşme konusunda işlem yapmış. Benim telefonumu kendi bilgisayarı ile entegre hale getirdi, programı kaldıracağını söyledi. Telefonu geri verdiğinde program halen duruyordu, ben buna kızınca ‘Senin IMEI numaranla ByLock bilgilerini aldım, bundan sonra bilgisayar üzerinden senin telefonun ile yapılmış gibi görüşmeler yapacağım, seni yakacağım, sen buraya gelip gidersen problem olmaz’ dedi. Ben bu tehdit ve şantajdan sonra iyice örgüt ile bağlantımı kopardım. 2014 HSYK seçimleri vardı, bu seçimlerde aktif olarak Yargıda Birlik Platformu (YBP) adaylarını destekledim.