'Cemaat imamı' dosyası Yargıtay'a ulaştı'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Yargıtay’da olduğunu öne sürdüğü 'cemaat imamı'nın ismini Yargıtay Başkanlığı’na iletti.

Şahin, "Önemli bir holdingin başında bulunan kişi hakkında, mahkumiyetle sonuçlanan dosya Yargıtay’a gelmiş. Burada ’Cemaat’in imamı’ diye nitelendirilen kişi, dosyayla ilgili ne karar verilmesi gerektiğini Pensilvanya’ya göndermiş" açıklamasında bulunmuştu.

Mehmet Ali Şahin'in, 17 Aralık operasyonu sonrası ortaya attığı bu iddiayla ilgili, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV), Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş, Başsavcılık, YARSAV’ın suç duyurusuyla ilgili görevsizlik kararı verip dosyayı Yargıtay 1’inci Başkanlık Kurulu’na gönderirken, Yargıtay da harekete geçmiş ve 6 Ocak’ta Mehmet Ali Şahin’e bir yazı göndererek, elindeki bilgi ve belgeleri istemişti. Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, Şahin dün, Yargıtay’daki ‘Cemaat imamı’nın ismi ile elindeki bilgileri gizli damgalı bir zarfla Yargıtay Başkanlığı’na iletti.

Şahin de aynı dün yaptığı açıklamada, “Bildiklerimi önümüzdeki hafta yazıyla Yargıtay Başkanlığımıza takdim edeceğim” demişti.