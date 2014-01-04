'Cemaat ile hükümeti karşı karşıya getirmek isteyen üçüncü bir taraf var'

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, seçimlerden önce Gülen cemaati ile Hükümeti karşı karşıya getirmek isteyen üçüncü bir taraf varın olduğunu iddia etti.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Japonya'da yayımlanan 3 milyon tirajlı Nikkei gazetesine mülakat verdi.

Arınç, verdiği mülakatta, İstanbul merkezli operasyonun ekonomiye yansımalarına ilişkin iddialar hakkında, "Her şey Hükümetin kontrolü altında. Yatırımcıların endişe edecekleri hiçbir şey yok" dedi.

Hükümet tarafından savcılığa baskı uygulandığına dair iddiaları reddeden Arınç, kamunun da üstlendiği inşaat projeleriyle ilgili soruşturma haberlerine ilişkin ise "İhalelerde usulsüzlük yok" diye konuştu.

Hükümetin 4 ayrı kamuoyu araştırma şirketine anket yaptırdığını dile getiren Arınç, "Destek oranımız yaklaşık yüzde 52 ve geçen yıl haziranda meydana gelen protestolar ve bu seferki yolsuzluk iddialarından hiç etkilenmedik" değerlendirmesinde bulundu.

Gazete, "yolsuzluk iddialarının arkasında savcılık makamına sızmış Gülen hareketi ile Başbakan Erdoğan arasındaki sert mücadelenin olduğuna dair haberler çıktığına" da yer verdi.

Arınç, bu iddialarla ilgili, "Seçimlerden önce Gülen hareketi ile hükümeti karşı karşıya getirerek, hükümeti yıpratmak isteyen üçüncü bir taraf var" ifadesini kullandı.

"Gülen hareketi ile Hükümet arasında sorun yok" değerlendirmesinde bulunan Arınç, "Hareketin destekçileri AK Parti'ye inanır ve seçimlerde de bize oy verir" dedi.

Açılan soruşturma nedeniyle hisse senedi piyasası, devlet tahvilleri ve Türk lirasına gelen satışlarla oluşan maliyete ilişkin de Arınç, "Yaklaşık 100 milyar liranın üzerinde" dedi.

Arınç, Türkiye'de martta yapılacak seçimlere ilişkin soru üzerine ise bir önceki yerel seçimlerde AKP'nin oyunun yüzde 38-39 seviyesinde olduğunu belirtti.

Bu yaz, haziran sonuna kadar cumhurbaşkanı adaylarının açıklanması gerektiğini hatırlatan Arınç, gelecek yıl haziranda görev süresi dolacak Meclisle ilgili erken seçim ihtimali bulunmadığını bildirdi.

Arınç, AKP'nin hedeflediği yeni anayasa ve cumhurbaşkanının yetkilerinin artırılmasıyla başkanlık sistemine geçme konusunun, 2015 genel seçimleri sonrasında tekrar ele alınabileceğini kaydetti.