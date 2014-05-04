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Cemaat için orduda YAŞ ihraçları dönüyor mu?

2009 yılından bu yana YAŞ kararıyla TSK’dan ilişiği kesilmeyen askeri personelden cemaate yakın olanların ihraç edileceği öne sürüldü

04 Mayıs 2014 13:49

AKP iktidarının ‘paralel yapı’ olarak dile getirdiği, Gülen cemaatine yakın isimlerin bürokrasiden uzaklaştırılması çalışmaları kapsamında, TSK’da da benzer bir çalışma yapılacağı iddia edildi. Bu doğrultuda ağustosta yapılacak Yüksek Askeri Şura’ya sunulacak dosya doğrultusunda cemaate yakın olduğu tespit edilen subayların kurumdan ilişiği kesilecek. 5 yıldır YAŞ toplantılarında personel ihraç edilmiyordu. Bu yöntemin uygulanması durumunda Aralık 2009’dan sonra ilk kez bir TSK personeli YAŞ kararıyla ihraç edilecek.

Vatan gazetesinin haberine göre, 30 Nisan’daki MGK’da alınan karar doğrultusunda cemaate yakın olduğu saptanan TSK mensuplarının, kurumdan ilişiği kesilecek. MGK’nın sonuç bildirisinde konuya ilişkin olarak, “Ulusal güvenliğimizi tehdit eden yapılanmalar ve bunlara yönelik olarak alınan tedbirler değerlendirilmiştir” cümlelerine yer verilmişti.


Çalışma başlatıldı


Askerin önünde ihraç için iki seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden ilki 12 Nisan’da Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni disiplin yönetmeliğiyle paralel yapıya mensup olduğu saptanan personelin “Yüksek Disiplin Kurulu” tarafından ordudan uzaklaştırılması. İkinci seçeneğin ise 1 Ağustos’ta gerçekleştirilecek YAŞ toplantının beklenmesi olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Askeri Disiplin Kanunu’na göre devletin gizli bilgilerini açıklayan, ideolojik ve siyasi amaçlı faaliyetlere karışan ve ahlaki zayıflık gösteren kişilerin tespiti halinde YAŞ beklenmeden, Yüksek Disiplin Kurulları tarafından Silahlı Kuvvetler’den ihraç edilebiliyor. Şüpheli asker hakkında “Şüpheye yer olmayacak şekilde bilgi ve belgelerle disiplinsizliğin tespit olması” durumunda, mahkemelerde yargılandıkları davada beraat etse bile disiplin kararı ile ordudan atılabilecek.


5 yıldır ihraç olmuyordu


Cemaat ile yakın olduğu tespit edilen personelin YAŞ yoluyla ihracının gerçekleşmesi durumunda, personel 5 yıl sonra ilk kez bu yolla ihraç edilmiş olacak. 5 yılı aşkın süredir YAŞ toplantılarında personel ihraç edilmiyordu. Bu yöntemin uygulanması durumunda Aralık 2009’dan sonra ilk kez bir TSK personeli YAŞ kararıyla ihraç edilecek.

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