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Dünya

Cemaat-i İslami Lideri Molla, yarın sabah idam edilecek

Cemaat-i İslami Lideri Abdülkadir Molla'nın oğlu, "Babamı son kez görmeye gidiyorum" dedi

10 Aralık 2013 21:51

Bangladeş'te Cemaat-i İslami Lideri Abdülkadir Molla'nın idamının yarın sabaha ertelendiği bildirildi.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, 1971'deki bağımsızlık savaşı sırasında insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle idama mahkum edilen Molla'nın infazı, yarın sabah yerel saatle 10.00'a (TSİ:06.30) kadar ertelendi.
Abdülkadir Molla'nın oğlu Mevdudi Molla, "Babamı son kez görmeye gidiyorum" dedi.
Bangladeş Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından bu gece 00.01'de idamına kara verilen, fakat sonra yarın sabaha ertelenen, Molla'nın oğlu Mevdudi Molla, babasının idam öncesi son kez aile fertleriyle görüştürüleceğini, bunun için Bangladeş'e gideceğini söyledi. 
AA muhabirine duygularını paylaşan Molla, "İdamın durdurulması önceden mümkün olabilirdi ancak artık çok geç. Bangladeş hükümeti asmakta kararlı ve bundan vazgeçmeyecek" diye konuştu.
Molla, şu an 23 aile üyesinin hapishanede Abdulkadir Molla ile görüşmek için bir araya geldiğini söyledi.
Mahkeme, idam kararı verdiği Cemaat-i İslami Partisi liderlerinden Abdülkadir Molla'yı şu eylemlerle suçluyor:
1971'de bağımsızlık isteyen pek çok entelektüele karşı toplu katliam,
Hindulara karşı girişilen etnik temizlik,
Toplu tecavüz,
Bangladeş milliyetçilerine karşı girişilen sindirme ve imha operasyonları.
 

Temyize gidince hapis cezası idama dönüştü

 
Partide genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Molla, suçlamaları reddetmiş ve hakkında verilen ömür boyu hapis cezasının iptali için temyiz mahkemesine başvurmuştu.
Ülkedeki Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi, Bangladeş’in bağımsızlık savaşı sırasında Pakistan’la işbirliği yapan ve onların safında yer alanların yargılanması için 2010 yılında Bangladeş hükümeti tarafından kurulmuştu.
 

"Şiddetle protesto ediyor ve lanetliyoruz"

 
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, yazılı açıklamasında, kararı "zorbalık" olarak nitelendirerek,  "Bangladeş hükümeti, sömürünün ve emperyalizmin her türlüsüne karşı çıkan bir hareket olan Cemaat-i İslami’yi tasfiye etmek için açıkça insanlık suçu işlemektedir. Bu idamı ve Bangladeş hükümetini şiddetle protesto ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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