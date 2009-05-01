Cemaat göstericileri linç etmek istedi

Cuma namazı kılınırken polisin attığı biber gazının isabet etmesi cemaati kızdırdı. Namazı bozarak dışarı çıkan cemaat göstericilere saldırdı. 200 kişilik ülkücü grupta Kurtuluş’ta eylemci avına çıktı. Yakaladıkları gençleri sopalarla dövdüler.



Sabah saatlerinde Taksim Meydanı’na çıkmak için Pangaltı Kurtuluş Caddesi’nden yürüyüşe geçen ESP, Halk Kurtuluş Partisi ile çeşitli örgütlere mensup 200 kişilik gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti.



Polis gruba panzerden su sıkarak ve biber gazı atarak müdahale ederken grup Kurtuluş Caddesi üzerinde ara sokaklara kaçarak dağıldı. Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen grup polisin müdahalesinin ardından toparlanarak tekrar yürüyüşe geçti ve polisle göstericiler arasındaki gerginlik saatlerce devam etti. Polis göstericilere sürekli biber gazı atarken göstericiler de polis ekiplerine sapanlarla misket fırlattılar. Mahalle sakinleri de polisin attığı biber gazından etkilendiler.



Göstericiler Kurtuluş Caddesi üzerindeki Diasa Market’e molotof kokteyli alarak ateşe verdiler. Markette meydana gelen yangın çevreden yetişenler tarafından kovalarla su dökülerek söndürüldü. Göstericiler ayrıca cadde üzerinde barikatlar kurarak polise direndiler. Ayrıca cadde üzerindeki bankaların, işyerlerinin ve otomobillerin camları göstericiler tarafından atılan taşlar nedeniyle hasar gördü.



Ülkücüler eylemci avına çıktı



Kurtuluş Caddesi’nde göstericilerin dağılmasının ardından yaklaşık 200 kişilik ülkücü bir grup ellerinde sopalarla yürüyüş yaptı. Göstericileri protesto eden ülkücü grup tekbir getirerek yürüyüş yaptı.



Mescide biber gazı

mahalleyi ayağa kaldırdı



Dolapdere İnönü Mahallesi’nde bir binanın alt katında bulunan mescitte Cuma namazı kılınırken polisin attığı biber gazının isabet etmesi cemaati kızdırdı. Namazı bozarak dışarı çıkan cemaate mahallenin gençleri de destek verdi. Cemaat ve mahallenin gençleri yakaladıkları 3 gösterici sapalarla döverek linç etmek istedi. Feci şekilde dövülen gençleri yine mahallenin büyükleri araya girerek kurtardı.



Mahalle sakinleri ayrıca göstericilerin elindeki bayrakları da alarak yaktılar. Öfkeli mahallelinin elinden kurtulan göstericiler olay yerinden kaçtılar.



