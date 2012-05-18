Fehmi Koru: Cemaat ele geçirmez, isterse Patlıcanbahçe diye futbol takımı kurar

Gülen Cemaati ve Fenerbahçe konulu iddialarını yorumlayan Fehmi Koru ile Ruşen Çakır'dan çarpıcı açıklamalar geldi.

Gülen Cemaati ve Fenerbahçe konulu iddialar, Fehmi Koru ile Ruşen Çakır'ın da katılımıyla 32. Gün'de masaya yatırıldı. Star yazarı Fehmi Koru ile Vatan yazarı Ruşen Çakır'ın konuk olduğu programda cemaata dönük bazı uyarı ve tavsiyeler dikkat çekti.

'Gülen'in bu işlere zamanı bile yok'

Fehmi Koru, köşesindeki görüşlerini tekrar ederken "Fethullah Gülen'in böyle şeylerle uğraşacak zamanı bile yok" dedi. Birand'ın "biliyor musun yoksa tahminen mi söylüyorsun" diye sorması üzerine "meşguliyetlerinden dolayı biliyorum" diye cevap veren Koru şöyle devam etti:

Cemaat ele geçiremez kendi yapısını kurar

"Bu olay dehşetengiz boyutlara varmış durumda ve çok ciddi bir paranoya haline geldi. Öncelikle iddialara konu olan 'ele geçirme' suçlaması cemaatin çalışma sistemine ve modelitesine uymuyor, cemaat bu tür durumlarda içeri sızıp ele geçirmeyi değil kendi yapısını kurmayı tercih eder. Zaten Fenerbahçe'ye kongre üyesi olmak da o kadar kolay değil. Mevcut laik üyeler, birden Cemaatçi mi oldu da bu iddialar ortaya atılıyor. Cemaat'in yöntemi de zaten bu iddiayı doğrulamıyor. TÜSİAD'dı ele geçirmeye çalışmadılar ve TUSKON'u kurdular örneğin. Fenerbahçe için de geçerli bu, gider Patlıcanbahçe diye bir şey kurarlar ama sızmayı tercih etmezler."

Cemmat iddialara karşılık açıklma yapacak

Koru, cemaatin şike ve Fenerbahçe tartışmasında kendini taraf olarak görmediğini söylese de ilginç bir not düşmeyi ihmal etmedi:

"Kendilerini taraf olarak görmüyorlar ama bu noktadan sonra kaçamayacaklarını bildikleri için iddialara dair bir açıklama yapacaklar."