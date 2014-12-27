'Cemaat davasında Ergenekon avukatına teklif' iddiasına yalanlama

Ergenekon ve Balyoz sanıklarını savunan avukat Celal Ülgen'e cemaat operasyonunda tutuklanan sanıklardan "bizi savun" teklifi geldiği iddia edildi. Ülgen, Twitter'dan yaptığı açıklamada iddiaları reddetti.

Vatan gazetesinden Çağdaş Ulus'un haberine göre, 14 Aralık operasyonunda tutuklanan Samanyolu Grup Başkanı Hidayet Karaca’nın avukatları ve danışmanları geçtiğimiz günlerde avukat Celal Ülgen’le ofisinde görüştü. Karaca ve bazı sanıkları savunması için Ülgen’e avukatlık teklifinde bulunduğu öğrenildi. Celal Ülgen, teklife henüz olumlu bir cevap vermezken Ülgen’in yakın arkadaşlarından fikir aldığı öğrenildi.

Dosyaları inceleyecek

Sanıklara ait polis ve savcılık tutanaklarını da alan avukat Ülgen dosyaları inceledikten sonra Hidayet Karaca’nın danışmanlarına ve avukatına kararını açıklayacak. Ergenekon, Askeri Casusluk, Devrimci Karargah ve KCK davalarında birçok sanığın tutuklanmasına neden olan polis şefleri Yurt Atayün, Ömer Köse, Erol Demirhan gibi isimlerin gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından Samanyolu TV’ye çıkıp operasyonları ve gözaltı uygulamalarını eleştirmesi bazı kesimlerce eleştirilmişti.

Ünlü isimleri savundu

Avukat Celal Ülgen; Yarbay Mustafa Dönmez, Eski 1. Ordu Komutanı Çetin Doğan, Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Eski 1. Ordu Harekât Başkanı Kurmay Kıdemli Albay Süha Tanyeri, Emekli Albay Dursun Çiçek, Emekli Albay Levent Göktaş, Emekli Binbaşı Levent Bektaş, Emekli Albay Zeki Üçok, İstanbul’un ilk Büyükşehir belediye başkanı Bedrettin Dalan, Gazeteci-yazar Soner Yalçın ve Cem Uzan gibi isimlerin avukatlığını yaptı.

Ülgen'den yalanlama

Avukat Celal Ülgen, Hidayet Karaca'nın avukatlığını yapacağı yönündeki haberi yalanladı.

Ülgen Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi: