'Cemaat beni susturmaya çalışıyor ama susmayacağım'

CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında konuşan Ruşen Çakır, Gülen Cemaati'nin kendisine karşı başlattığı kampanyaya yanıt verdi.

Ruşen Çakır, Gülen Cemaati'nin kendisine karşı başlattığı kampanyaya CNN Türk'te yanıt verdi. Ahmet Hakan'ın modere ettiği Tarafsız Bölge'de konuşan Çakır, cemaatin çileden çıkartan yazı dizisini savundu "ben gazeteciyim gazetecilik yaptım" dedi. Dengeli bir çizgi çizen Ruşen Çakır ne geri adım attı ne de savaş ilan etti...

'Beni susturmak istiyorlar ama susmayacağım'

Fenerbahçe camiasından yükselen Gülen Cemaati eleştirilerini köşesinde bir yazı dizisi altında inceleyen Vatan yazarı Ruşen Çakır'ın yazıları cemaat cephesinden çok sert bir tepki görmüş ve STV ve Zaman üzerinden bir kampanyaya konu olmuştu. Suçlamaları red eden Ruşen Çakır, yazıları art niyetle kaleme almadığını cemaatin kendisini susturmaya çalıştığını ancak susmayacağını vurguladı.

Ben cemaat Fener ele geçirmek istiyor diye bir şey yazmadı

Çakır olay olan yazı dizisinde cemaatin Fenerbahçe'yi ele geçirmek istediği tezini savunmadığını söyledi. "Böyle bir algı oluştu ancak Fenerli yazarlar konuyu görmezden gelince bir Galatasaraylı olarak bana kaldı" diyen Çakır Fenerbahçe camiasındaki algıyı resmetmeye çalıştığını en ufak bir art niyet taşımadığını söyledi.

Bu konuyu dokunma diyenlere 'sen bana dokunma' diyorum

"Demek ki bu yazıların bir karşılığını var. Ben bunları yoktan varetmedim. Gazetecinin görevi budur. Böyle bir algı var ama sen yine de dokunma diyorlarsa derim ki 'yok arkadaş sen bana dokunma'. Böyle bir şey olamaz. Benim sorumluluğum gazeteme, vicdanıma ve kamuoyunadır. Ben bunu kime ne zarar kime ne yarar getirecek diye bakamam. Maalesef Türkiye'de son yıllarda bu durum çok hakim. Ben gazeteciyim, gazetecilik yapıyorum. Fenerbahçelilerden de çok tepki almıştım. Yazılarımı çok pasif bulduklarını, cemaati Fenerbahçe taraftarıyla barıştırmaya çalıştığımı söylediler. Diğer yandan cemaatin susturma girişimine karşı da 'susmuyorum arkadaş' diyorum."

STV'nin yayınlarını Zaman'dan farklı bir yere koydu

"Cemaatten bir çok insanla bir araya geldiğim ve yazdığım o buluşmada her şeyi detaylarıyla konuştuk ve 'önümüze bakalım' sonucu çıkmıştı. Benim hakkımda yapılan yayınları cemaatin gücüne ve kalitesine çok aykırı buldum. Onlar bunu söylememden çok hoşlanmıyorlar ama bu hareketi çok iyi tanıyorum. Gülen'in bütün yazılarını satır satır okumuş, Sızıntı'dan bu yana yakından takip ediyorum. Bu cemaati dünyanın dört bir tarafında gördüm tanıdım. Çok gelişmiş oturmuş, kurumlaşmış, küreselleşmiş bir yapıdır. Çok büyük iddiaları olan ve Türkiye'yi aşmış bir yapıdır. Bu yapıdan böyle bir şey çıkmasını çok yadırgadım. Mesela Ekrem Dumanlı'nın yazdığı yazı cemaatin bu yapısına uygundu. Benim gazeteciliğimi yanlış buluyor ama ben de doğru buluyorum. Gelsin buraya konuşalım tartışalım. Daha önce Bülent Korucu'nun yazdığı yazı da böyleydi... "

Babahan' gül attılar benim yazıma kampanya başlattılar

Fethullah Gülen'in Ergun Babahan hakkındaki "ısırana bile gül atmak erdemdir" şeklindeki açıklamasını hatırlatan Çakır cemaate sitem etti: "Bir taraftan hakaret edene gül atarken bir taraftan bir algıyı tartışmaya açtı diye bu tepki gösteriliyor. Ben bir şeyin üzerindeki örtüyü çekmişim. Benim yazımda hiç bir hakaret yoktu. Gülen'in kendisi de benim art niyetli biri olmadığımı bilir. Bu algıyı ben oluşturmadım ki. Bu algını olduğunu ilk olarak onlar yazdı hatta rahatsızlıklarını belirttiler... "

Cemaatle kavga etmek istmiyorum gazetecilik yapmak isyiyorum

"Ben kavga etmek istiyorum. Düşmanı değilim bu cemaatin. Eğer sert açıklamalar yapsaydım daha fazla reaksiyon alabilirdim ama yapmadım. Ben gazeteciyim, işimi yapıyorum ve susmayacağım. Sen de gazetecilik yap ve benim yazılarımdaki yanlışlığı yaz. Ama sen böyle yaptığında işin rengi değişiyor. Cemaatle siyasi mücadele eden birileri olabilir. Beni oraya sürüklemek isteyenler de var izin vermem. Ben gazetecilik sınırları içinde kalacağım. Bu sınırları aştıkları zaman da benim yapabileceğim bir şey yok."

(MedyaRadar)