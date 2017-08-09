"Cemaat 2010 referandumunda AKP’yi destekledi; dini sohbetler sonunda himmet istenirdi"

Kayseri'deki 'FETÖ' davasında tanık olarak dinlenen ünlü işadamı Suat Altın "Bank Asya'nın durumunu kötüye gittiği dönemlerde desteklenmesi için para istendi ve benden para yatırmam konusunda talepte bulunan Memduh Boydak'tır" dedi. Altın, "Dini sohbetler üzerine başlayan toplantıların sonunda burs, himmet ve yardım istenirdi" ifadesini kullandı.

Kayseri’de aralarında tutuklu işadamları Hacı, Memduh, Şükrü, Bekir Boydak ve Hamdi Kınaş’ın da bulunduğu 15’i tutuklu 68 sanıklı FETÖ/PDY davasının 4’ncü duruşmasının 2’nci gününde inşaat ve lojistik konusunda Kayseri´nin önemli işadamları tanık olarak dinlendi.

Suat Altın: Kışın evlerde yazın bağlarda

Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dün sabah yoğun güvenlik önlemleri altında başlayan davanın ikinci gününde 15 tanık dinlendi. Tanıklar arasında bulunan Kayseri´nin önemli inşaat firma sahiplerinden Suat Altın, şöyle dedi: “2010 yılında cemaat ile tanıştım. 2010 yılında ilk katıldığı oturmalarda Ömer Bozok, Duran Güven, Veysel Çiftçi vardı. Dini sohbetler üzerine başlayan toplantıların sonunda burs, himmet ve yardım istenirdi. Sohbetler katıldığım dönemde Halit Şeker, Oğuz Umucu, Murat Yanık ve Servet Demir isimli hocalarım vardı. 17-25 (17 Aralık 2013) dönemine yakın zamanda dini sohbetlerde siyasi söylemlerde bulunulunca içlerinden ayrıldım. Ayrıldıktan sonra çeşitli operasyonlara uğradım. Ev oturmalarını kışın evlerde, yaz döneminde ise bağlarda ve yurtların toplantı salonlarda yapıyorduk. Toplantı yerinin kararını hocalar WhatsApp programı üzerinden bize bildiriyordu. Yıl içerisinde ‘Himmet’ adı altında para toplanırdı. Paraları himmet için grup hocaları için çalışan muhasebeci Raşit alırdı.”

“Memduh Boydak Bank Asya için para yatırmamı istedi"

Cemaate ait dergi ve gazetelere abone olduğunu söyleyen Altın, şöyle devam etti: “Bank Asya´nın durumunu kötüye gittiği dönemlerde desteklenmesi için para istendi ve benden para yatırmam konusunda talepte bulunan Memduh Boydak’tır. İnanmadığım hiçbir şeye para yatırmamın doğru olmadığı düşüncesi ile para yatırmadım. Bir dönem Melikşah Üniversitesi´nde Sıtkı Baş başkanlığında himmet toplantıları düzenlenirdi. 200’ye yakın işadamının katıldığı toplantılar düzenlenirdi. KHK ile kapatılan Battalgazi Eğitim Kurumlarında başkanvekilliği görevini yürüttüm. 2013 yılında Senegal’e düzenlenen yurt dışı gezisine katıldım ve okul yaptırılması ile ilgili 15’er bin dolar para toplandı. İnşaatçılar arasında himmet parası bedelini tutuklu sanık GESİAD başkanı Hamdi Kınaş, Organize Sanayi Bölgesini ise Memduh Boydak belirlerdi. Ben 110 Bin TL himmet parası verdim.”

“AKP yerine CHP ve HDP'ye oy istendi"

Kurban bağışlarının da 1 ay önceden belirlendiği söyleyen Suat Altın, kendilerinden kurban talebinde bulunulduğunu, kendisinin bunun parasını verdiğini anlatırken, “Kurban bağışlarını cemaat hocaları takip ederdi. İlk dönemlerde kurbanlarımızın kesildiğini biliyorduk ancak ilerleyen dönemlerde kurbanların kesildiğine inanmıyorduk. Cemaatten kopma nedenlerimden birisi de oturma hocamız Servet Demir´in mahalli idareler seçimlerinde Ak Parti yerine CHP ve HDP´ye oy verilmesi yönünde çağrıda olması oldu” diye konuştu.

İfadesinin ardından avukat soruları cevaplayan Suat Altın, “2010 yılında cemaat referandumda AKP’nin desteklenmesi konusunda kesin talimatı oldu. Cemaatin dediğini yaptık. Himmet bağışlarını sistemin gereği yaptık” ifadeleri kullandı. Davanın ikinci gününde Ahmet Tevrizoğlu, Ergün Bilen, Savaş Karatay, Erdoğan Aslan, Yılmaz Altınok, Cengiz Kollugil gibi iş damları tanık olarak dinlendi. Dava diğer tanıkların dinlenmesine yarın devam edilecek.