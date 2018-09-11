Cem Yılmaz'ın Instagram paylaşımında cam masaya yansıyan çıplak kadın aslında ne?

Gülmece sanatçısı Cem Yılmaz'ın bir paylaşımında cam masaya yansıyan "çıplak kadın" tartışılıyor. Hürriyet yazarı Ömür Gedik yansımanın Amerikalı heykeltıraş Carole A. Feuerman imzasını taşıyan bir heykel olduğunu yazdı.

"Cem Yılmaz’ın gizemli kadını" başlığıyla bir yazı kaleme alan Gedik heykel hakkında "Kum ve sudan ilham aldığını söyleyen sanatçı, ağırlıklı olarak yüzücülerin heykellerini yapıyor" bilgisini paylaştı. Gedik bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Cem Yılmaz’ın bir paylaşımında cam masaya yansıyan çıplak kadının kim olduğu, hafta sonu boyunca konuşuldu durdu.

Akıllara gelen deli soruları, yapılan yorumları tahmin edersiniz, hiç girmeyeceğim oralara.

Cem’in bu son iletisinde yansıması görülen çıplak kadını bu ilk görüşümüz değilaslında.

Geçen yıl yaptığı paylaşımda, gerçek bir kadın olduğu konuşulan bu görüntünün tamamı var.

İşin gerçeği şu ki; canlı gibi duran bir çıplak kadın heykeli bu.

Cem Yılmaz aynı zamanda iyi bir koleksiyoner, evinde pek çok önemli sanatçıya ait tablo ve heykeller var.

Bu heykel de Amerikalı heykeltıraş Carole A. Feuerman imzasını taşıyor.

“Aşırı gerçek” anlamına gelen “Hiperrealizm” akımının öncülerinden olan Feuerman, 2015 yılında Contemporary İstanbul’da heykellerini sergilemişti.

Kum ve sudan ilham aldığını söyleyen sanatçı, ağırlıklı olarak yüzücülerin heykellerini yapıyor.

Cem Yılmaz’ın çalışma masasına yansıyan boneli çıplak kadın da onun heykellerinden biri işte.

Pek çok önemli ödülün sahibi olan bu ünlü heykeltıraşın eserlerini koleksiyonlarına katanlar arasında Cem Yılmaz’ın dışında Bill Clinton, Henry Kissinger ve Mihail Gorbaçov da bulunuyor.