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Cem Yılmaz'ın başarıları ders oldu

Cem Yılmaz'ın işindeki başarısı ilköğretim sosyal bilgiler dördüncü sınıf kitabında birinci ünitedeki meslek seçiminde ve işinde başarılı olan insanl

24 Eylül 2011 03:00

T24 - Cem Yılmaz'ın işindeki başarısı ilköğretim sosyal bilgiler dördüncü sınıf kitabında birinci ünitedeki meslek seçiminde ve işinde başarılı olan insanların yeteneklerinin ve dış görünüşlerinin işlendiği bölümde örnek olarak gösterildi.  

Cem Yılmaz ders kitaplarında
Habertürk'ün haberine göre, Cem Yılmaz'ın kariyeriyle ilgili bilgilerin yer aldığı ders kitabında ayrıca, vatandaşların ünlü komedyen hakkındaki görüşlerine de yer veriliyor.

Kitapta Yılmaz için "Çok zeki, kellimeleri ustalıkla bir araya getirip kullanıyor", "Espri yeteneklerini sanata dönüştürüyor..." gibi görüşlere yer veriliyor.

Kariyerinin ders kitaplarında okutulduğundan haberi olmadığını belirten ünlü komedyen, "Kitabı hazırlayanlara teşekkür ederim" dedi.


'Cem komik biri, çocukların ilgisini çeker

Cem Yılmaz'ın ders kitabına girmesi konusunda Talim Terbiye Kurulu Başkanı Merdan Tufan şunları söyledi:

"Cem Yılmaz; farklı yeteneklere sahip, esprili, komik bir insan, çocukların ilgisini çeker diye düşünülmüştür. Aynı ünitede bir başka yayınevi 'Filenin Sultanları' diye voleybol milli takımımızdaki kızlarımızı tanıtmıştır. Konu ve müfredat bizim tarafımızdan belirleniyor. Sunum şekli ise yayınevlerine bırakılıyor. Sonuçta bu kitap Talim Terbiye'den onay almıştır."

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