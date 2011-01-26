Cem Yılmaz'dan Bülent Arınç'a gönderme...

T24 - "Hayatta herşey seks ile başlar. İçinizde mitoz bölünme ile doğan var mı?"



Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde sahne alan Cem Yılmaz, politik esprilere karşı mesafeliydi ancak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değildir" sözlerine kayıtsız kalamadı.

Arınç'ın sözlerini isim vermeden dile getiren Yılmaz'ın espri yüklü yanıtı şu şekildeydi:

"Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değildir demişler... İyi ama hayatta herşey seks ile başlar. İçinizde mitoz bölünme ile doğan var mı? Ben babamdan koptum... Kuzenlerim benden koptular... Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değilmiş..."



