T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Yılmaz'dan Bülent Arınç'a gönderme...

Cem Yılmaz: Hayatta herşey seks ile başlar. İçinizde mitoz bölünme ile doğan var mı?

26 Ocak 2011 02:00

T24 - "Hayatta herşey seks ile başlar. İçinizde mitoz bölünme ile doğan var mı?"
 
Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde sahne alan Cem Yılmaz, politik esprilere karşı mesafeliydi ancak Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın "Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değildir" sözlerine kayıtsız kalamadı.

Arınç'ın sözlerini isim vermeden dile getiren Yılmaz'ın espri yüklü yanıtı şu şekildeydi:

"Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değildir demişler... İyi ama hayatta herşey seks ile başlar. İçinizde mitoz bölünme ile doğan var mı? Ben babamdan koptum... Kuzenlerim benden koptular... Hayatta herşey seks ve içkiden ibaret değilmiş..."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24