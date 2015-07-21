Cem Yılmaz: İnsan olan yapmaz diye bildiğimiz her şey bizi yalancı çıkarıyor!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 32 kişinin hayatını kaybettiği Suruç'taki katliama Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen ve 32 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ünlü isimlerin de tepkisini çekti.



Saldırıya Twitter hesabı üzerinden tepki gösteren komedyen Cem Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"İnsan olan yapmaz diye bildiğimiz her şey bizi yalancı çıkarıyor. Yazık oldu. Teröre lanet olsun."

Cem Yılmaz'ın "siyah" paylaşımı takipçileri tarafından çok sayıda RT aldı.