-Cem Yılmaz hakkında suç duyurusu İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Prof. Dr. Orhan Kural, komedyen Cem Yılmaz hakkında, gösterisine elinde sigarayla çıktığı ve tütün kontrolüyle ilgili yasalarla alay ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Prof. Dr. Kural'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, sigaranın, dünyadaki önlenebilir ölüm sebeplerinin başında geldiği, her yıl 5 milyondan fazla insanın, tütünün neden olduğu hastalıklar yüzünden hayatını kaybettiği kaydedildi. Sigara üreticilerinin pek çok ülkedeki reklam yasakları karşısında, sanat eserleri, spor faaliyetleri ve müzik eserleri ile bu alanda çalışan sanatçı ve sporcuları kullanarak, gizli reklam faaliyetlerini sürdürdüğü savunulan dilekçede şu görüşlere yer verildi: ''Sanatçı Cem Yılmaz, Maslak TİM Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdiği, Ekim 2011 ve Kasım 2011 boyunca devam edecek olan, stand-up gösterilerinde sahnede sürekli elinde sigara ile dolaşmakta, tütün kontrolü yasaları ile alay etmekte üstelik de şahsımı hedef alarak ve ismimi zikrederek bu işi yapmaktadır. Böylelikle sigara reklamı da yapmaktadır. Oysa ki yasalar kapalı alanlarda sigara içilmesini de kesinlikle men etmiştir'' Dilekçede, ''Cem Yılmaz, şahsımı da alay mevzu ederek, bu sigara yasalarını delmeyi amaçlamaktadır. Bu olayın görüntülerini savcılığınız, rahatlıkla TİM Gösteri Merkezi'nden temin edebilir. Gösteriler devam etmekte olduğundan, durumun aciliyeti ve önemi bir kat daha artmaktadır. Gerekli soruşturmanın acilen yapılması ve kendisinin, yasalara aykırı davranışından dolayı ve şahsımı alay mevzu ettiği için cezalandırılmasını talep etmekteyim'' ifadelerine yer verildi. Kural, daha önce de, geçtiğimiz günlerde müziği bıraktığını açıklayan şarkıcı Teoman'a aynı nedenle dava açmıştı.