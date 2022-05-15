Cem Yılmaz duyurdu: Yazar Kemal Kenan Ergen yaşamını yitirdi

Komedyen Cem Yılmaz, mizah yazarı ve senarist Kemal Kenan Ergen'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Mizah yazarı ve senarist Kemal Kenan Ergen yaşamını yitirdi. Acı haberi Cem Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu. Çok üzgün olduğunu ifade eden Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili dostlarım Her şey Çok Güzel Olacak filmini beraber yazarak beni sinemaya başlatan dergicilikten ustam Kemal Kenan Ergen i kaybettik. Çok çok üzgünüm. Tüm sevenlerine ailesine sabır diliyorum. Hep bizimle yaşayacak. Mekanı cennet olsun.”

Leman'dan da paylaşım

Leman dergisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Leman, LeManyak okurlarının KemKen diye tanıdığı arkadaşımız Kemal Kenan Ergen'i kaybettik. Çok üzgünüz. Ailesinin, mizah dünyasının ve okurlarının başı sağolsun.” ifadelerini kullandı.