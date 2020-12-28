Cem Yılmaz'dan SMA hastası Mert Adrian için 100 bin lira bağış

Ünlü şovmen Cem Yılmaz, Selin Denizli'nin Instagram'daki canlı yayınına bağlanarak 1.5 yaşındaki SMA hastası Mert Adrian için başlatılan kampanyaya 100 bin TL bağışladı.

Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası olan 1.5 yaşındaki Mert Adrian’ın sağlığına kavuşabilmesi için 2,4 milyon dolarlık Zolgensma isimli gen tedavisine başlanması gerekiyor. İrem Güzey, önceki akşam da yine SMA hastası Mert Adrian için Fatih terim, Kaan Sekban, Buse Terim, Merve Terim, Pınar Sabancı, Sebile Ölmez, Dilara Koçak ve Melis İlkkılıç ile canlı yayın yapmış ve bir gecede 1 milyon TL toplamıştı.

SMA hastalığı nedir?

Tıp dilinde Spinal Muskuler Atrofi olarak adlandırılan SMA, hareket sinirlerinden (motor nöronlarından) kaynaklanan bir kas hastalığıdır.SMA omurilikte yer alan spinal motor nöronlarının yani motor sinir hücrelerinin yitirilmesine sebep olur. Bunun sonucunda kaslarda güçsüzlük, istemli kasları iyi hareket ettirememe ve atrofi yani kas kaybı meydana gelir. Hastanın yaşam kalitesini artırmak ve gösterdiği belirtileri azaltmak için doktorlar tarafından çeşitli tedaviler önerilir.