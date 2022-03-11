Cem Yılmaz'dan Muharrem Sarıkaya göndermesi

Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla düzenlenen 'Geleceğin Güçlü Kadınları' programının gecesinde 'ilham veren' kadınların tasarımları açık artırmada Cem Yılmaz tarafından satıldı. Yılmaz, İHA muhabirine tokat atan Muharrem Sarıkaya'ya da gönderme yaptı.

Sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışana vuruyormuş gibi yapan Cem Yılmaz, “Öyle bir şey vardı çok tutmuştu, devamı çekildi” ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Habertürk Ankara Temsilcisi ve yazarı gazeteci Muharrem Sarıkaya, 17 Aralık 2021'de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada İhlas Haber Ajansı Gaziantep Muhabiri Ahmet Demir'e tokat attığı görüntüler ortaya çıkmıştı. Sarıkaya, görüntülerin sosyal medyaya yansıması sonrası meslek örgütleri ve kamuoyundan gelen yoğun tepkilerin ardından özür dilemiş ve Habertürk Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti.

Yaklaşık 2 ay sonra tekrar habertürk.com.tr’de 'İkinci şans' başlığıyla bir yazı yazan Sarıkaya, kuruma döndüğünü duyurarak; İHA muhabiri Ahmet Demir hakkında, “Yargıda uzlaşarak helalleştim” demişti.