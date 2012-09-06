T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cem Yılmaz: Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Yılmaz geçtiğimiz hafta Tarkan’ın Cemil Topuzlu Açıkhava tiyatrosunda verdiği konsere eşi Ahu Yağtu ile gitti

06 Eylül 2012 00:14

 

Ünlü komedyen Cem Yılmaz uzun süre sonra Twitter sayfasından bir ileti paylaştı. Şarkıcı Tarkan’la birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşan Yılmaz hayranlarına bir de esprili bir ileti ekledi: Bu ünlüyü tanıdınız mı? İpucu : Soldaki benim!
 
Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz hafta konserini izlemeye gittiği şarkıcı Tarkan’ın performansı sırasında yaptığı espriye Twitter sayfasından cevap verdi.
 
Tarkan’la çektirdiği fotoğrafı Twitter sayfasından paylaşan Yılmaz Tarkan için “Bu ünlüyü tanıdınız mı?” dedi.
 
Tarkan geçtiğimiz hafta konserinde sahneden Yılmaz’a “Cem my man!” (Cem, adamım) şeklinde seslenerek “Türkiye’nin en karizmatik ve en yakışıklı babası, Kemal’in babası Cem Yılmaz da aramızda. Kemal’i evde uyutup konsere gelmişler.” demişti.
 

ETİKETLER

tarkancem yılmaztwitter

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24