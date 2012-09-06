Cem Yılmaz: Bu ünlüyü tanıdınız mı?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz uzun süre sonra Twitter sayfasından bir ileti paylaştı. Şarkıcı Tarkan’la birlikte çektirdiği fotoğrafını paylaşan Yılmaz hayranlarına bir de esprili bir ileti ekledi: Bu ünlüyü tanıdınız mı? İpucu : Soldaki benim!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz geçtiğimiz hafta konserini izlemeye gittiği şarkıcı Tarkan’ın performansı sırasında yaptığı espriye Twitter sayfasından cevap verdi.

Tarkan’la çektirdiği fotoğrafı Twitter sayfasından paylaşan Yılmaz Tarkan için “Bu ünlüyü tanıdınız mı?” dedi.

Tarkan geçtiğimiz hafta konserinde sahneden Yılmaz’a “Cem my man!” (Cem, adamım) şeklinde seslenerek “Türkiye’nin en karizmatik ve en yakışıklı babası, Kemal’in babası Cem Yılmaz da aramızda. Kemal’i evde uyutup konsere gelmişler.” demişti.