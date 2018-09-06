Cem Yılmaz: Ben bu işten bıktım usandım...

Gülmece sanatçısı Cem Yılmaz, Sarıay Derneği Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural'ın kendisi hakkında sürekli açtığı davalara tepki gösterdi. "Hakkımda garip iddialarla dava açıyor" ifadesini kullanan Yılmaz, "Ben bu işten bıktım usandım, 10 küsür senedir sürekli bir taciz var ne yapacağım bilemiyorum" dedi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kural, hazırladığı manevi tazminat davası dilekçesini, İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkemesine sundu. Gazetecilere açıklama yapan Kural, Cem Yılmaz hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kural, İngiltere’de Cem Yılmaz’ın yapacağı şov için 18 yaş sınırı getirildiğini ve bunun üzerine, "İngiltere çok doğru bir şey yaptı. İngiltere bunu anladı. Biz anlayamadık" şeklinde açıklama yaptığını ifade ederek, şunları söyledi:

''Bu kurumsal bir açıklamaydı. Kendisine suçlamada bulunmadım. Bu açıklamalar üzerine Cem Yılmaz’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla terapi görmem gerektiğini söyledi. Kendisi doktur mudur? Diyelim ki ben terapi görüyorum. Bunu doktorum bile açıklayamaz. O gün bugün ailemle birlikte her türlü iftiraya, saldırıya uğruyorum. Geçen gün metroda saldırıya uğruyordum. Bu sefer mahkeme karşısına çıksın istedik. Geçen seferler suç duyurusunda bulunuyorduk. Gelip ifade veriyordu gizlice, sonra takipsizlik kararı veriliyordu."

Cem Yılmaz "Hiçbir anlamlı şey söylemiyor. Ancak sürekli haber ediliyor" dediği Orhan için Twitter'dan tepki gösterdi. Yılmaz şunları kaydetti: