"Cem Yılmaz Antalya'ya gidip ödülünü almalı, ulusal sinema bölümünün kaldırılmasıyla ilgili mizah yapmalı"

Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, 55’inci Uluslararası Antalya Film Festivali'ne katılıp katılmayacağı bilinmeyen usta komedyen Cem Yılmaz için "Gidip ödülünü almalı" dedi. Semercioğlu, kaldırıldıktan sonra çokça tartışılan ulusal sinema kategorisi için de, "Çıkıp orada ödülünü de alıp, festivalde ulusal sinema bölümünün kaldırılmasıyla ilgili görüşüyle ilgili mizahını da yapıp herkesi mutlu edebilir..." ifadesini kullandı.

Sermercioğlu'nun "Cem Yılmaz ödülü almaya gidecek mi?" başlığıyla (4 Eylül 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hafta sonu CNN Türk’te Hakan Yılmaz’ın konuğu olduk Barbaros Tapan’la birlikte...

Popüler kültürden konuşurken Altın Kelebek, Altın Portakal’dan örneklerle bizdeki ödül törenlerini anlattım.

Laf Cem Yılmaz’a geldi...

Biliyorsunuz bu yıl Antalya’da Ferzan Özpetek’le birlikte yaşam boyu onur ödülüne layık görüldü Cem Yılmaz...

“Umarım Cem Yılmaz, Antalya’ya ödülünü almaya gider” dedim...

“Gitmeme durumu var mı” diye sordu Hakan...

“Belki mahalle baskısından dolayı çekinip gitmemeyi düşünür” dedim...

Malum, bizim sinemacılar ulusal yarışma iptal edildiği için Antalya’ya biraz tepkililer...

“Umarım böyle bir şeyi yapmaz da ödülünü almaya gider” diye de ekledim yayında...

Gitseniz bir dert, sinemacı arkadaşlarınız eleştirecek...

Gitmeseniz bir dert, festivali düzenleyenler eleştirecek.

Eminim Cem Yılmaz keşke bu sene vermeselerdi ödülü bana diye içinden geçiriyordur...

Ama Cem Yılmaz da Ferzan Özpetek de gidip ödüllerini almalı.

Cem Yılmaz bu ülkenin ortak değerlerinden biridir.

Hepimizi eğlendiren, muhafazakârını da, modernini de güldürebilen, toplumun her kesiminden milyonlarca insanı filmlerine ve gösterilerine çeken bir ortak paydadır.

Bu tür insanların da ayrıştırıcı değil birleştirici olması gerekir.

Çıkıp orada ödülünü de alıp, festivalde ulusal sinema bölümünün kaldırılmasıyla ilgili görüşüyle ilgili mizahını da yapıp herkesi mutlu edebilir...

Cem Yılmaz’ın mahareti de bu değil mi zaten...