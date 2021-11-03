Cem Yılmaz: Aklına geliyor bana bir anda PKK'lı diyor, öbürü aşı lobisi der; insan biraz çekinir, bir dakika düşünür

Ünlü komedyan Cem Yılmaz, tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya ilişkin yaptığı açıklamanın ardından kendisi hakkında linç başlatıldığını söylerken, "Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan" dedi. Yılmaz, "Bana aklına geliyor, bi anda Pkk'lı diyor mesela! Öbürü aşı lobisi der... Yahu nerden bu kadar rahat sallamak" derken, "Pkk'lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür ya. Ben miyim Pkk'lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul" ifadesini kullandı.

Yılmaz, "Rustem Batum Sohbetleri" adlı programda tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala ve Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın durumu hakkında ne düşündüğü sorulması üzerine, "Olan biteni evrensel standartlarda, bir ülkede böyle şeylerin olmaması gerektiğini düşünüyorum" demişti.

Yılmaz, bugün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda ise kendisinin 'insanları kışkırtma aygıtı' olarak kullanılmaya çalışıldığını söylerken, "Ne nezaketle söylerseniz söyleyin dediğinizin hiçbir anlamı olmayan lincin içine sokulmaktan artık yıldım. Yahu az biraz siyasetle uğraşsam yahu tamam diyeceğim. Çok sıkıldım bu oyundan" dedi. Yılmaz, devamındaki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Bana aklına geliyor, bi anda Pkk'lı diyor mesela! Öbürü aşı lobisi der... Yahu nerden bu kadar rahat sallamak. Bi insanın bi eylemi olur bi bilinirliği vardır. Pkk'lı ne yahu, insan biraz çekinir, bir dakika düşünür ya. Ben miyim Pkk'lı valla hayret arkadaş. Kime hakkımızı soracağız meçhul.

"Mehmetçik Vakfı yararına düzenlediğim geceyi duyurduğumda altına "askerimizin senin parana mı ihtiyacı var ulan" diye yazdırılıyor. Vakfın başkanı 'siz üzülmeyin' demişti! Nesine üzülmeyeyim arkadaş. Hak nerede hak, oyun gibi oynuyorlar insanlarla!"