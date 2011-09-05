Cem ve Dilay ilk kez birbirlerinden ayrıldılar!

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Taşkesen: Bedbahtlar iyi bilsinler ki...





Yaralı polis: Cem eşinin düştüğünü görünce dayanamadı







Yaralıların durmu iyi



Halı sahaya yapılan saldırıda şehit olan komiser Cem Kerman (27) ve öğretmen eşi Dilay Turan Kerman için Malatya'da tören düzenlendi.Malatya Emniyet Müdürlüğü bahçesine düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Malatya Valisi Ulvi Saran, Elazığ Valisi Muammer Erol, Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Mustafa Şahin, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Harun Ocaklı, Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya, Tunceli Emniyet Müdürü Ethem Yavaş, çok sayıda askeri personel ve şehit komiserin mesai arkadaşları katıldı.Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar, törende yaptığı konuşmada, polis teşkilatı olarak hukuk kuralları içinde mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.''Ancak sadece o silahı kullanan hainler değil, o silahı onun eline veren, onu dağa çıkaran, ona yardım ve yataklık edenler de mutlaka cezasını bulacaktır. Terörün amacı, geçmişi köklü bir miras üzerine oturan kardeşliğimizi, demokrasi kültürümüzü zedelemektir. Ancak şunu herkes iyi bilsin ki bu kardeşliğimizi kimse zedeleyemez.''Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen de terörün, hiç bir ışıltılı sloganın, hiç bir şatafatlı idealin, hiçbir mağduriyetin kamufle edemeyeceği kadar büyük bir insanlık suçu olduğunu vurgulayarak, ''Bu bedbahtlar iyi bilsinler ki insanlığa doğrultulan namlulardan, insan haklarına ve insanlık değerlerine ulaşılamaz'' diye konuştu.Törene katılan 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük ise Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar'a baş sağlığı diledi.Törenin ardından şehit komiser Cem Kerman'nın cenazesi askeri uçakla Çorlu'ya, öğretmen eşi Dilay Turan Kerman'ın cenazesi de Ankara'ya gönderildi.''O biraz eşinden dolayı şey oldu. Eşi halı sahanın girişindeydi, maç seyrediyordu. Eşi düşünce ben kalkmadım ama o kalktı, sürünerek gitmeye çalıştı. Zaten onlar da hareket edene şey yapıyorlardı. Öyle olunca da, kalkınca da şey yaptı yani. Eşini görünce biraz panik oldu.''Emniyet Genel Müdürü Kılıçlar, hastane ziyareti sonrası bir gazetecinin ''Olayın oluş şekliyle ilgili bir açıklamanız olacak mı? Şu anki yaralıların durumu nasıl?'' şeklindeki sorusuna şu yanıtı verdi: ''Yaralılarımızın durumu gayet iyi. Hayati tehlikesi olan hiçbir yaralımız yok. Ona çok seviniyoruz. Onun dışında olayın oluş şekliyle ilgili açıklama yapmama gerek yok arkadaşlar'' dedi.

Vali Taşkesen'in bu sırada ''Olay yerine gidiyoruz zaten'' demesi üzerine Kılıçlar, devamında ''Biz de öğreneceğiz. İnceliyoruz, bakıyoruz. Ama sevindiğimiz, yaralılarımızın hepsi gayet iyi'' şeklinde konuştu.

Kılıçlar, ''Gözaltılar ve faillerle ilgili bir açıklama yapacak mısınız?'' şeklindeki soruyu ''Onlarla ilgili bir şey söylemeye gerek yok arkadaşlar'' diye cevap verdi.



Öte yandan saldırıda yaralanan polis memuru Sezgin Usta, hava ambulansı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine getirildi.



Ordu'nun Ulubey ilçesi nüfusuna kayıtlı Usta'nın evli ve bir kız çocuk babası, 13 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Akrabaları yaralı polis memurunun ailesine yakın olduğu için Samsun'a getirildiğini söyledi.



Doktorlar Usta'nın bilincinin açık olduğunu, karnından yaralanan ve kurşun çekirdeği omuriliğine saplanan polis memurunun ameliyata alınacağını söyledi.