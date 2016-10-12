Cem Vakfı Başkanı: İftar iptal edilmedi, ertelendi; Başbakan'ın gerekçesi haklı, özür için defalarca arandım

Cem Vakfı Başkanı İzzettin Doğan, Cumhuriyet gazetesinin gündeme getirdiği "Başbakan Binali Yıldırım Alevi kurum yöneticileriyle yapacağı iftarı son dakikada iptal edildi" iddiasıyla ilgili olarak "Dünkü iftarın iptal edilme gerekçesinin çok mantıklı ve haklılık payı var. Bir kere iptal tarafımıza nazikçe bildirildi. Birkaç kez bizzat arandım" dedi. "Başbakanlık’tan arayanlar yakın zamanda tekrar bir araya gelebileceğimizi de belirttiler. Yani bu iptal telafi edilebili" diyen Doğan, "Ülkenin yaşadığı böyle bir atmosferde ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakan, Alevileri önemsemiyor ya da dışlıyor gibi bir durumun oluşmasına müsaade etmezler!” ifadesini kullandı.

Doğan'ın açıklamalarını aktaran Habertürk yazarı Sevilay Yükselir, Cumhuriyet gazetesinin haberi çarpıttığını savundu. Söz konusu haberle ilgili olarak Başbakanlık kaynaklarıyla görüştüğünü söyleyen Yükselir, kaynaklardan “Bu akşamki iftara zaten Başbakan’ımız da katılıyor. Sayın Başbakan’ımız uluslararası toplantıların yoğunluğunu da göz önüne alıp Alevi kanaat önderleriyle iki gün üst üste bir araya gelmek yerine ileriki günlerde bir araya gelmek için erteledi daveti. Bunun altında, arkasında falan başka bir şey aramaya kalkmak iyi niyetle bağdaştırılamaz!” açıklamasının yapıldığını aktardı.

Cumhuriyet'te “Alevilerle iftara son dakika iptali!” başlığıyla yayımlanan haberde "Enerji Konferansı nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım, muharrem orucu nedeniyle Alevi kurumlarını önce iftara davet etti, bir gün sonra da iptal etti. Başbakan Yıldırım dün akşam İstanbul Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde birlikte iftar yapmak için birçok Alevi kurumunun yöneticilerine yaptığı daveti iptal gerekçesi olarak Enerji Konferansı’na katılacak olmasını gösterdi. Yeni bir tarih de vermeyen Başbakan Yıldırım’ın iptal gerekçesini pek inandırıcı bulmayan Alevi kurum yöneticileri, davetin iptali konusunda “Yüksek makamlardan bir uyarı gelmiş olabilir” ihtimaline dikkat çekiyorlar" ifadesi yer almıştı.

İzzettin Doğan'ın açıklamaları şöyle:

“Dünkü iftarın iptal edilme gerekçesinin çok mantıklı ve haklılık payı var. Bir kere iptal tarafımıza nazikçe bildirildi. Birkaç kez bizzat arandım. Döne döne özürlerini ilettiler. Hak vermemek elde değil, zira maalesef çakıştı uluslararası toplantılar ile iftar davetlerinin zamanı. Bunu problem etmeye gerek yok. Sonuçta Muharrem ayı 15 gün değil, 1 ay sürer. Başbakanlık’tan arayanlar yakın zamanda tekrar bir araya gelebileceğimizi de belirttiler. Yani bu iptal telafi edilebilir. Ayrıca Cumhuriyet’in haberinde iptal gerekçesi hiç mantıklı değil. Ülkenin yaşadığı böyle bir atmosferde ne Cumhurbaşkanı ne de Başbakan, Alevileri önemsemiyor ya da dışlıyor gibi bir durumun oluşmasına müsaade etmezler!”