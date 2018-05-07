Cem Uzan'ın yeniden Genç Parti'nin başına geçeceği iddia edildi

Fransa'da yaşayan Cem Uzan'ın Genç Parti'nin olağanüstü büyük kongresine genel başkan olmak için tek aday olarak katılacağı öne sürüldü.

Sonsöz gazetesinde yer alan habere göre, Genç Parti'nin Olağanüstü Büyük kongresi yarın Ankara’da Green Park Otel’de, saat 14.00’te yapılacak.



Cem Uzan'ın yarınki kongrede, Genç Parti Genel Başkanlığı'na tek aday olarak katılacağı ifade edildi.

Genç Parti 10 Temmuz 2002 tarihinde kurulmuştu. O dönem erken seçim alınması sonucunda, seçimlere katılabilmek için Genç Parti, kendini feshetmiş, Hasan Celal Güzel'in kurucusu olduğu Yeniden Doğuş Partisi ile birleşmişti.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde %3.03 oy alan Genç Parti, 29 Mart 2009 yerel seçimlerine ve 2011 genel seçimlerine katılmama kararı almıştı. Uzan, 2003'te Bursa'da bir Genç Parti mitinginde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği için hakkında dava açılmıştı.

Uzan'a denetimli serbestlik çerçevesinde, öfke kontrolü için kitap okuma cezası verilmişti.

Uzan daha sonra, Fransa’dan “siyasi sığınma hakkı” almıştı.