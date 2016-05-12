Cem Uzan’ın Türkiye aleyhine açtığı davada itiraz da reddedildi

Cem Uzan'ın Türkiye aleyhine açtığı davada yaptığı itiraz da reddedildi.

Enerji Bakanlığı kaynakları, “Cem Uzan'ın Türkiye aleyhine Tahkim'de açtığı davanın hakem heyeti tarafından reddine ilişkin itirazı reddedildi” dedi.

Ne olmuştu?

Uluslararası Tahkim, Cem Uzan'ın el konulan ÇEAŞ ve KEPEZ nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na açtığı davayı reddetti. Hakem Heyeti, Cem Uzan’ın 2,5 milyar avro tazminat talebini reddetmişti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "Kararda emeği geçen tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Ülkemizin çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz. Karar, Türkiye’nin tezlerinin ve Bakanlığımızın haklılığını bir kez daha göstermiştir" demişti