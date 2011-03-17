'Cem Uzan'ın aday olmaya niyeti yok'

T24 - Cem Uzan'ın avukatı Mehmet Ferhat Ünalan, müvekkilinin Türkiye'ye dönmek ve milletvekili adayı olmak gibi bir niyeti bulunmadığını bildirdi.



Ünalan, yaptığı yazılı açıklamada, bugün yazılı ve görsel medya ile birçok internet sitesinde müvekkili Cem Uzan'ın seçimde Sakarya'dan bağımsız milletvekili adayı olacağı yönünde tamamen gerçeğe aykırı ve hayal mahsulü yayınlar yapıldığını belirtti. Ünalan, açıklamasında ''Müvekkil Cem Uzan'ın Türkiye'ye dönmek ve milletvekili adayı olmak gibi bir niyeti bulunmamaktadır. Daha önce de belirtildiği gibi müvekkil, bundan sonra yaşamını Fransa'da sürdürecektir'' ifadelerine yer verdi.





