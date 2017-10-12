Cem Uzan'dan ABD bayraklı mesaj

Cem Uzan’ın kişisel Instagram hesabından, “#Yurttasulhcihandasulh” etiketiyle beraber paylaştığı ABD bayraklı görsel dikkat çekti.



İş adamı Cem Uzan sosyal medya hesabından, "#cemuzan #türkiye#financialtimes #wsj #bloombergbusiness #bloomberg #reuters #peace#yurtasulhcihandasulh" etiketleriyle beraber Amerika bayraklı bir paylaşımda bulundu.

Uzan’ın kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşıma birçok yorum gelirken, kimi kullanıcılar Uzan’ı desteklerken kimi kullanıcılar ise kızgınlıklarını ifade etti.

İşte Uzan’ın Instagram hesabından yaptığı o paylaşım: